U srijedu nema nastave u cijeloj zemlji, najavljen i prosvjed, šef srednjoškolskog sindikata: Imamo plan po kojem štrajk može trajati do lipnja

Branimir Mihalinec kazao je kako i nezadovoljni roditelji oštricu trebaju uperiti protiv Vlade koja je neodgovorna. Za danas su dogovreni sastanci s troje ministara - Blaženkom Divjak, Zdravkom Marićem i Josipom Aladrovićem

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec najavio je na Dnevniku Nove TV da imaju plan po kojem bi štrajk u školama mogao trajati sve do lipnja.

'Mi imamo plan da može trajati i do lipnja, ukoliko treba, ali svaka odgovorna Vlada će pronaći rješenje, jer ovo je prevažno za budućnost zemlje. Mi smo spremni na argumentirane razgovore, spremni smo čuti argumente. Ukoliko su njihovi argumenti jači od naših, mi ćemo to slušati, ali dat ćemo to našim članovima na referendum', rekao je Mihalinec.

Na pitanje što s djecom i roditeljima, koji sigurno neće biti prezadovoljni ako štrajk potraje do lipnja, Mihalinec kaže da svu oštricu treba uperiti prema Vladi, koja je, rekao je, neodgovorna.