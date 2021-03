Ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković: 'Hrvatska prosvjedna nota jedna je od najglupljih i najbesmislenijih koje smo do sada primili'

Ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je u subotu za novinsku agenciju Tanjug da je hrvatska prosvjedna nota zbog prijetnji i uvreda na račun predstavnika hrvatske nacionalne manjine na društvenim mrežama "najbesmislenija nota koju su do sada primili".

"To je jedna od najglupljih i najbesmislenijih nota koje smo do sada primili i to osnovano tvrdim, jer je riječ o nečijim stavovima, možda prijetnjama, izljevima ružnih osjećaja ljudi na društvenim mrežama, dok se u isto vrijeme u službenim sredstvima informiranja u Hrvatskoj, protiv najviših državnih dužnosnika Srbije iznose najmonstruoznije i najbrutalnije uvrede", rekao je Selaković za Tanjug.

On kaže da se u Hrvatskoj, prije svega za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a poslije i za čitav narod, kaže da je psihopat, huškač, ekstremno iskompleksiran, a hrvatska vlast na takve navode o šefu strane države šuti.

"Da bi nam, onda, poslije samo nekoliko dana, poslali prosvjednu notu u kojoj traže izvještaj povodom krivičnih prijava koje su podnesene zato što je na društvenim mrežama neki nesretnik nešto ružno napisao protiv određenih pripadnika hvratske nacionalne manjine u Srbiji", rekao je ministar.