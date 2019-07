Ministar vanjskih poslova prvi put pred novinarima: Njemačka ima velika očekivanja od nas

Novi ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman danas je održao prvu je konferenciju za medije, na kojoj je govorio kakvi su ciljevi ministarstva u njegovom mandatu

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je poveznica prema svim stranama vlasti u Hrvatskoj, te im pomaže kako bi integralno funkcionirali. Preuzeti ovo mjesto, kada nas pola godine dijeli od predsjedanja Vijećem Europske unije... To je doista čast, ali i izazov za Hrvatsku, i to ne samo za Mnistarstvo vanjskih poslova. To je nešto na čemu ćemo svi mi i vi, mediji, zajedno surađivali. Građani imaju pravo na informacije, a mi to želimo raditi transparentno", rekao je Grlić Radman.

"Moj tim u službi vanjskih poslova i ja smo spremni za posao koji je pred nama. Ministri se mogu mijenjati, ali časna služba vanjskih poslova tu ostaje", rekao je Grlić Radman.