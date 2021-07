Ministar pravosuđa Malenica o izručenju Mamića, uhićenjima u Zagrebu, obvezi cijepljenja...

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u subotu, vezano uz izručenje braće Mamić Hrvatskoj, da ministarstvo pokreće proceduru temeljem zahtjeva nadležnog pravosudnog tijela te se očekuje potrebna dokumentacija od strane Uskoka kako bi se izručenje moglo zatražiti.

Na pitanje do kada će biti moguć takav bijeg pred hrvatskim pravosuđem, Malenica je odgovorio kako postoje određene procesne mogućnosti unutar Zakona o kaznenom postupku, što znači izricanje mjera opreza, odnosno istražnog zatvora kako bi se spriječile takve situacije.

"Hrvatska je u specifičnom statusu s obzirom na to da veliki broj državljana ima dvojno državljanstvo, ali tu su tijela koja temeljem Zakona o kaznenom postupku mogu zatražiti i izreći određene mjere opreza. Da li je to zabrana napuštanja mjesta boravka, oduzimanja putovnice ili istražni zatvor, sve to je na sudu da konkretno procijeni", istaknuo je ministar.

Ministar Malenica je komentirao i akcije policije i Uskoka u kojima je u dva dana uhićeno 18 osoba osumnjičenih za zlouporabu položaja, davanje mita, trgovanje utjecajem i utaju poreza, a koji su surađivali s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Rekao je da su sva ta uhićenja u Zagrebu rezultat višegodišnjeg rada nezavisnih i samostalnih tijela.

"Vlada RH i ministarstvo pravosuđa i uprave, jasno su se odredili u borbi protiv korupcije te podupiremo rad DORH-a i Uskoka, kako kadrovski tako i materijalno. Od 2015. do 2020. za 100 posto je povećan proračun DORH-a", rekao je.

Na pitanje zašto se toliko čekalo na ova uhićenja, Malenica je odgovorio kako Uskok, Pnuskok i DORH rade po pravilima struke temeljem odredaba Zakona o kaznenom postupku i izvidi su tajni. Kada se temeljem izvida prikupi dovoljno dokaza kreće se s uhićenjima, dodao je.

"Slažem se da sudski postupci dugo traju i mi smo u Ministarstvu uprave i pravosuđa spremni ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku, a sve u cilju ubrzavanja kaznenog postupka", rekao je ministar i dodao kako će se također izmijeniti norme za suce kako bi bili motivirani da u što kraćem roku okončaju sudski postupak.