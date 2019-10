Ministar o potrazi za kapetanom Miškićem: Nisu sve mogućnosti iscrpljene, i dalje imamo nadu

Obitelj Dine Miškića, kapetana iz Šibenika koji je nestao s kolegama u havariji broda na Atlantiku, ne može se pomiriti s odlukom da se potraga prekine samo sedam dana nakon nesreće. Šokirani su jer sve splavi za spašavanje još nisu pronađene. I u sindikatu pomoraca smatraju da je potraga prekinuta prerano jer se na splavima može preživjeti dulje vrijeme. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman za HRT je rekao kako je država u cijelosti, svih 24 sata dnevno, od 26. rujna kada je brod potonuo, uključena u proces

'I to su bili uraganski valovi preko 10 metara, bili su uključeni i zrakoplovi, dakle bila je to potraga s najvećom tehnološkom dimenzijom. U zadnjih 20 godina se ne pamti tako opsežna potraga. Sada je ta fregata u povratku, no izdani su nalozi svim trgovačkim brodovima i zrakoplovima, tako da se potraga na neki način nastavlja. Dakle, nisu sve mogućnosti iscrpljene. I dalje imamo nadu, i obitelj i prijatelji njeguju nadu da će biti živ. U to vjerujemo', rekao je, dodavši kako je premijer jučer razgovarao s prijateljima i poznavateljima nestalog Miškića, te da oni vjeruju u njegovu hrabrost, ali i vještinu jer je riječ o iskusnom pomorcu.

I dalje su, kaže, u stalnom kontaktu s Martiniqueom te će o svim novim informacijama obavijestiti javnost.