Zaustavljeno poskupljenje vode, Filipović: Vrijeme je da se odgovorno počne upravljati Zagrebom

Ministar gospodarstva Davor Filipović Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja komentirao je poskupljenje vodnih usluga u Zagrebu. Još jednom je ponovio kako nema razloga za povećanje cijene vode te je istaknuo kako je krajnje vrijeme da se počne odgovorno upravljati Gradom Zagrebom

Državni tajnik Šiljeg na presici je rekao da je dizanje cijene vode nezakonito te da je na jučerašnjoj sjednici Vijeća za vodne usluge RH stavljeno izvan snage. 'Spominjanje famoznog projekta Zagreb za koji je potrebno osigurati 30 posto sredstava. Nijedan od 4 parametra za EU projekte nije ispunjen', kaže Šiljeg.

'Ovo je već kontinuitet upravljanja na način da se svaki problem rješava na način da se gurne ruka u džep građana i poveća cijena. Sve se najavljivalo da će biti bolje, drugačije, suprotno. Govori se o sređivanju gradskih financija, a vidimo svaki dan neki novi udar od strane gradske uprave. Vlada čini sve da očuva standard svojih građana', kaže Filipović dodajući da je rast od 4 posto posljedica snažnih intervencija Vlade.

“Očekivali bi od gradske uprave da ne podiže cijene tamo gdje nema nikakvog razloga da se one podignu. Nije ovo nikakva politička borba. Nema razloga dizati cijene vode. Zašto bi građani trebali platiti 15 posto više? Kažu EU projekt, nikakvog EU projekta nema. Što to oni rade u Gradu Zagrebu?”, pita Filipović. “To nije put, to nije dobro. Nadam se da će se od takve prakse odustati”, rekao je ministar. .