Ministar Beroš: Imamo sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom

Na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite u ponedjeljak ujutro ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da imamo sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Hrvatskoj je od kornavirusa zaraženo 56 osoba od čega je troje ozdravilo

'Od sedam novih slučajeva jedan ije z Rijeke, jedan iz Karlovca i pet je iz Zagreba. Među njima je i kardilog s Rebera, on se zarazio od ljudi koji su se vratili sa skijanja', otkrio je ministar Vili Beroš neke pojedinosti vezane uz nove slučajeve zaraze. Pohvalio je KBC-a Zagreb koji je vrlo brzo napravio izvid te su odmah utvrdili s kime je bio u kontaktu.

Upozorio je da u medijskom prostoru dolaze incijative i ishitrene mjere. To razumiju, ali oni se ravnaju prema znanstvenim metodama.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, je kazao da se mora raditi balans između dobre epidemiološke situacije i oštrine i širine mjera i da ne bi bilo dobro da se sve zatvori jer život ne bi mogao funkcionirati i sve bi stalo. Mi epidemiolozi moramo predlagati na dnevnoj bazi Stožeru i vladi mjere za koje mislimo da su prioritetne", kazao je Capak.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je istaknuo da je nužno da se zadrže tokovi za dostavu roba bez obzira na epidemiju. Govorio je o nužnosti da se poštuje samoizolacija. Svi koji budu kršili mjere samoizolacije bit će kažnjeni jer je javno zdravlje najvažnije, istaknuo je dodavši da je do sada kažnjeno 40 osoba.

Pozvao je građane da prijave one koji krše samoizolaciju. No, ministar je poručio da Hrvatske neće objavljivati imena ljudi u samoizolaciji jer to ni jedna zemlja ne radi. Gotovo 9000 ljudi se nalazi u samoizolaciji, otkrio je Capak dodavši da se očekuje da će taj broj znatno porasti nakon situacije koja se dogodila u KB Dubrava.