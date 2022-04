Milošević: Raosovu izjavu o NDH osuđujem i smatram da je sramotna, izaslanik Vlade je zloupotrijebio svoj status

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević u ponedjeljak je osudio jučerašnju izjavu izaslanika Ministarstva branitelja Matka Raosa kako "ne bi bilo današnje Hrvatske da nije bilo 10. travnja 1941." nazvavši je sramotnom, a osudi su se pridružili i Veljko Kajtazi te Anka Mrak Taritaš

Upitan ima li u Vladi političke volje da se zakonom zabrane sve slične izjave, rekao je kako je njegov stav poznat. Rekao je kako će u Vladi razgovarati da se takve stvari ubuduće spriječe, a mišljenja je i kako trebaju postojati pravni propisi. Odgovarajući na pitanje znači li to da kao potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava nije učinio dovoljno da tu temu stavi na dnevni red, rekao je kako je to djelom i njegova odgovornost.

"Činio sam sve što sam smatrao da je potrebno, postigli smo određeni napredak. Stavili smo operativne programe i u nacionalni plan koji će se donijeti uskoro, očekujem oko ljeta", najavio je.

Stavljeni su koraci koji idu u smjeru protiv govora mržnje i za očuvanje kulture sjećanja, ali to je proces koji ide i koji se ne može riješiti "lomljenjem preko koljena", nego s razgovorom svih aktera, dodao je Milošević, a nada se da će se takav sastanak održati uskoro.

Kajtazi: Drago mi je da je Vlada osudila takve izjave

Saborski zastupnik u Klubu nacionalnih manjina, koji predstavlja i romsku i židovsku manjinu, Veljko Kajtazi rekao je kako mu je drago da je Vlada osudila takve izjave te istaknuo kako je njegov stav oko pozdrava "Za dom spremni" poznat.

Podsjetio je kako Romi i Židovi spadaju pod narode koji su najviše stradavali tijekom Drugog svjetskog rata te će dokle god je u Saboru tražiti da se uvedu zakoni na primjeru Njemačke i Austrije.

Ocijenio je da premijer ima političke volje da zabrani pozdrav "ZDS" jer vidi da na koalicijskim sastancima traže rješenja. Složio se da bi rok za to trebao biti do kraja mandata.

Mrak Taritaš: Premijer se izbjegava suočiti s prošlošću

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u izjavi novinarima poručila je kako povijest treba ostati u povijesti i kako to je to apsolutno nedopustiva izjava, a ocijenila je i kako se premijer u drugom mandatu izbjegava suočiti s prošlošću.

"Svaka zemlja ima nekakve ružne epizode u svojoj prošlosti i one ostaju tamo. Sve dok netko tko je izaslanik Vlade kaže to što je jučer rečeno, za nas i za našu djecu nema stvarne budućnosti", ocijenila je.

Što se tiče zakonskih izmjeni vezanih za pozdrav "ZDS" koje premijer već godinama najavljuje, navela je kako "nema šanse" da on to napravi, istaknuvši da je to mogao i trebao napraviti već u prvom mandatu.

"Vlada je trebala jasno reći što taj pozdrav znači, ostaviti ga tamo gdje je. Državu smo gradili na antifašizmu i to jasno imamo u Ustavu. Sve dok to premijer ne pospremi, imat ćemo ovakve situacije", navela, upozorivši kako takve izjave daju ružnu sliku o Hrvatskoj.