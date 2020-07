Miljavac otkrio kako je Milanović generale ugodno iznenadio; napravio je ono što se Grabar Kitarović nije usudila

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) Pavao Miljavac kazao je za Večernji list da je generale iznenadila odluka predsjednika Republike koji je, na njihov prijedlog, pristao odlikovati gardijske brigade Hrvatskoga vijeća obrane (HVO) i Specijalnu policiju Herceg-Bosne

"Bilo je dosta skepse među generalima i pitanja među nama, s obzirom na neke predsjednikove stavove, kako će to proći i kako će to završiti, ali ljudi su se jako iznenadili jer je bio stvarno otvoren. Predsjednik sluša, ne komentira, nikako ne prekida i bio je to stvarno dobar sastanak", kazao je Miljavac za Večernji list od petka.

Pojasnio je da je riječ o inicijativi koju je Generalski zbor prije godinu i pol dana poslao tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, svojoj počasnoj članici, koja se "bojala reakcija iz BiH jer su je bili pritisnuli zbog nekih izjava".