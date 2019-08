Milijun kuna za osnovnoškolce i lakši početak nove školske godine

Za nabavu kompleta bilježnica i preobuku svih učenika vukovarskih osnovnih škola grad Vukovar osigurao je 400.00 kuna, a dodatnih 600.000 kuna za produženi boravak djece u četiri osnove škole u gradu, najavio je u ponedjeljak na konferenciji za novinare vukovarski gradonačelnik Ivan Penava

'Za preobuku svih učenika osnovnih škola osigurali smo 200.000 kuna i to za nabavu 921para cvički za djecu od 1. do 4. razreda, odnosno 926 pari tenisica-startasica za djecu od 5. do 8. razreda', rekao je Penava te dodao da će djecu početkom školske godine 2019./2020. na klupama dočekati 1855 kompleta bilježnica s motivima Vukovara za što je osigurano daljnjih 200.000 kuna.