Milanović ustavnim sucima: 'Želim da budete sami pred sobom i pred istinom'

'Nadam se da je ono što sam pročitao jučer, što smo svi pročitali u nekim medijima, da je samo trač i ništa više, da je glasina i da nije točno. Jer, ovaj sud je izabran i dobio je mandat, ovih desetero sudaca, da rade svoj posao zato što je prethodnicima istekao mandat. Mandat kad istekne onda je gotovo. To vrijedi i za one koji su izabrani direktno od građana, na primjer predsjednik Republike. No more', naglasio je.

Milanović se u obraćanju nakon prisege sudaca u Uredu predsjednika posebno osvrnuo, a u kontekstu odgode glasovanja Hrvatskog sabora o novim sucima s petka na subotu zbog čega je Hrvatska od ponoći pa do prijepodnevnog saborskog glasovanja bila bez Ustavnoga suda , na medijske napise da su suci Ustavnoga suda održali sjednicu na kojoj se raspravljalo o tome da si produže mandat.

Perpetuacija zatečenog stanja

Podsjetio je i na to da je kod mijenjanja Ustava 2010. godine 'bilo ideja da ustavnim sucima, ako ih se ne izabere nove kada ovima istekne mandat, mandat teče u nedogled'. No to, naglasio je, nije prihvaćeno.

'Racional takve odluke je jasan, to bi nas uvelo u perpetuaciju zatečenog stanja i zato je određen rok od šest mjeseci (produljenja mandata). I zato ponavljam još jednom, uvjeren da je to samo glasina, onima koji nastavljaju svoju dužnost ili je tek počinju, želim - ustvari ne želim sreću jer nisam dispečer sreće i nemam nikakvog utjecaja na to, običan sam čovjek - želim da budete sami pred sobom i pred istinom', poručio je novoizabranim sucima.

Andrej Abramović je zahvalio na ukazanoj časti izborom. 'Čast je velika, odgovornost nas je zapala i odgovornosti smo svjesni. Odgovornost je također velika', istaknuo je.