[FOTO/VIDEO] Milanović u Kusonjama: Oni koji su pucali obuhvaćeni su amnestijom, a oni koji su mučili nisu

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na komemoraciji povodom obilježavanja 29. godišnjice pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Nakon polaganja zajedničkog vijenca ispred kapelice Male Gospe u Kusonjama, u prigodnom obraćanju predsjednik Milanović rekao je da je Hrvatska u Domovinskom ratu pokazala velikodušnost, priopćeno je iz Ureda predsjednika

„Poštovane obitelji poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja, jer to nije isto, poginuti u ratu se može, pa i u oružanoj pobuni protiv vlastite domovine, ali ubiti zarobljenika se ne može i ne smije. To nisu iste stvari. Hrvatska država je, u ovom zadnjem i u biti jedinom ratu naše i moje generacije, pokazala velikodušnost. Bilo je grešaka, ali velikodušno je oprostiti i donijeti Zakon o amnestiji, o nekažnjavanju, o oprostu svih onih koji su sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske, a nisu počinili ratne zločine. To je veliki broj ljudi“, rekao je predsjednik Milanović. „Ova zemlja duguje svoju slobodu uvijek malom broju ljudi“, istaknuo je dodavši da se mali broj ljudi s oružjem borio za Hrvatsku. „Ti ljudi su došli praktički u zasjedu, tu su opkoljeni, po njima se pucalo, i kada su se morali predati, oni koji su preživjeli, mučeni su i ubijeni“, rekao je Predsjednik.

Dodao je da su prema Zakonu o amnestiji, oni koji su pucali obuhvaćeni amnestijom, a oni koji su mučili nisu. „To je jako velikodušno. To je velika koncesija, to ne radi svatko. Možda su toga naši ljudi malo manje svjesni. Možda su malo manje svjesni ovoga zločina u Kusonjama koji je u biti jedan od prvih traumatičnih događaja ove vrste u našem ratu“, rekao je predsjednik Milanović. „Ovdje počinje onaj pravi rat, kada je bilo jasno da više nema natrag, da više nema naprijed, da smo tu gdje jesmo i da moramo željeti ići naprijed. U tom trenutku činilo se da je naprijed jako daleko, i zato smo dužni jako malom broju hrabrih ljudi. Cijena je ekstremno velika“, dodao je.

Predsjednik Milanović govorio je o krajevima Hrvatske gdje je prošao rat kazavši da tamo u pravilu ima više kuća nego ljudi. „Kuće se prodaju, a nitko ne pita. Pa tako i kada prođemo Novsku, nekada je bilo puno više stanovnika, nebitno koje vjere i nacije, a danas nema skoro nikoga“, rekao je.

„Da nije bilo rata, da nije bilo agresije i napada na Hrvatsku to ne bi tako izgledalo. To nije zato što smo siromašni, glupi i neorganizirani i što ne znamo voditi svoju državu nego zato što je taj rat promijenio i upropastio puno više nego što mi to još u ovom trenutku možemo vidjeti. Cijena koju je platila Hrvatska je ogromna“, dodao je Predsjednik.

„Pokazali smo kao država veliku velikodušnost i to se uzima zdravo za gotovo, kao nešto normalno“, istaknuo je Predsjednik. „Taj oprost i ta odluka da se ne proganja najveći dio onih koji su digli oružje na hrvatsku državu, to ne može svatko. To nije pozicija sile, ta je pozicija slabija, ali moralno jača i zato je moralna snaga ovog mjesta ono što će buduće generacije hrvatskih ljudi, vojnika, policajaca uvijek podsjećati da je ovu zemlju, našu Hrvatsku spasio i omogućio vrlo mali broj ljudi s oružjem u rukama. A tu je cijena uvijek visoka i to uvijek treba ponavljati i znati. Netko će na to biti ponosan, kao ja i kao većina ljudi, a netko to samo treba shvatiti kao činjenicu“, rekao je predsjednik Milanović.