Milanović s predstavnicima Hrvatskog kuharskog saveza i pobjednicima natjecanja

Dani hrvatskog kulinarstva održani su od 25. do 28. rujna na Zagrebačkom velesajmu uz sudjelovanje predstavnika iz 17 zemalja.

Predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erich Glavica predstavio je predsjedniku Milanoviću Savez koji okuplja 20 županijskih i tri gradske udruge kuhara i slastičara kroz koje djeluje gotovo 500 članova. Isto tako, informirali su ga o pripremama za svjetsko natjecanje na kojemu će iduće godine sudjelovati.