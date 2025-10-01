Milanović s predstavnicima Hrvatskog kuharskog saveza i pobjednicima natjecanja

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u srijedu predstavnike Hrvatskog kuharskog saveza i pobjednike nacionalnih i međunarodnih natjecanja u kuharstvu i slastičarstvu, održanih na gastronomskom festivalu Dani hrvatskog kulinarstva
Dani hrvatskog kulinarstva održani su od 25. do 28. rujna na Zagrebačkom velesajmu uz sudjelovanje predstavnika iz 17 zemalja.
Predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erich Glavica predstavio je predsjedniku Milanoviću Savez koji okuplja 20 županijskih i tri gradske udruge kuhara i slastičara kroz koje djeluje gotovo 500 članova. Isto tako, informirali su ga o pripremama za svjetsko natjecanje na kojemu će iduće godine sudjelovati.
Iako su najveći i ujedno krovni savez, osnovan još 2003. godine, te ima za cilj razvoj kulinarske struke i očuvanje hrvatske kulinarske baštine, upozorili su kako nemaju adekvatnu potporu državnih institucija. Osim s financiranjem aktivnosti, problem imaju i s nedostatkom prostora za redovito djelovanje. Savez je spreman uključiti se i u edukaciju nastavnika kulinarstva kako bi se podigla kvaliteta kulinarskog obrazovanja u Hrvatskoj, što je važno za turističku zemlju kakva je Hrvatska, rečeno je na sastanku, a priopćeno iz predsjednikova Ureda.