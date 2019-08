Milanović oštro: Predsjednica građanima prodaje lažnjake, a Škoro je put u tiraniju

Predsjednički kandidat Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak da predsjednica Kolinda Grabar Kitarović hrvatskim građanima prodaje "fake" (lažnjake), dok je za povećanje ovlasti predsjednika, za što se zalaže protukandidat Miroslav Škoro, rekao da je put u tiraniju.

Milanović se osvrnuo na druge predsjedničke kandidate i proslavu u Kninu nakon što je u ponedjeljak u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja položio vijence na Mirogoju.

Na upit novinara za govor predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Kninu kojem je govoreći o obrani Hrvatske u ratu istaknula kako ju je grizla savjest i kako "bi najradije uhvatila pušku i otišla na bojište" Milanović je ustvrdio da je to "fake i prevara". "U Sanaderovom kabinetu, u škuribandi na Zrinjevcu? To je fake, hrvatskim ljudima se prodaje fake i prevara već 20 godina i vrijeme je da ponovno to prekinemo", ustvrdio je Milanović.