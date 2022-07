Milanović o uhićenju Tolušića: 'Ne znam kako ti ljudi u HDZ-u spavaju, vjerojatno kao u Moskvi ’38'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Nuštar kraj Vinkovaca prilikom čega je dao izjavu za medije. Osvrnuo se na odlazak ministra financija Zdravka Marića i uhićenje bivšeg potpredsjednika vlade Tomislava Tolušića.

“Što mislim o Mariću? Relativno korektno, samo što je nažalost, ja tu imam malo i osobnoga. Mene su njegovi suradnici proganjali da sam uzeo nekakav kredit dok je u isto vrijeme on uzeo kredit u državnoj banci s kamatom duplo manjom nego ja. Ja taj kredit i dalje plaćam. On je otišao iz Vlade, zadržao je taj kredit. Pa je onda Most tražio da ode. Zbog toga se u politici gubi glava. U Zapadnoj Europi, Hrvatska još nije na toj razini. Ovo je osobna nota”, kazao je predsjednik, prenosi N1.