Milanović: 'Neću šutjeti, nemamo komplekse, nismo potomci nacista'

'Nije da nisam bio konzultiran, ali to je odrađeno meni iza leđa. Odnosno nije baš iza leđa, jer smo mi znali da se to događa pa rekao 'ajde da vidimo što će napraviti. Tu je odsustvo kičme pokazao i stalni predstavnik. Njegova stvar, jer to je čovjek koji se volio reklamirati kao veliki borac za ljudska prava. Bio je čak pomoćnik glavnog tajnika', rekao je Milanović o glasanju u UN-u.