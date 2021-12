[VIDEO/FOTO] Milanović kaže da će Mostov referendum biti pokraden, a u BiH nije išao jer bi sigurnosne mjere 'ogadile taj događaj lokalnim Hrvatima'

Predsjednik Zoran Milanović u izjavi za novinare nakon sudjelovanja na obilježavanju 30. godišnjice Hrvatskog vojnog učilišta 'Dr. Franjo Tuđman' govorio je o nerealiziranom posjetu Bosni i Hercegovini, rekavši da ne može razdragano šetati po Baščaršiji, ali će to 'preživjeti'. Smatra da premijer Andrej Plenković nije pogriješio što je otišao u Sarajevo, ali jest pogriješio jer 'svjesno i namjerno' nije iskoristio instrument koji RH ima na raspolaganju u Bruxellesu - blokada zaključaka Vijeća EU koji se odnose na BiH, a protivni su hrvatskim početnim pozicijama

Dan nakon što je zbog sigurnosnih prijetnji otkazao posjet toj zemlji, Milanović je kazao i da će ponovo doći u BiH. Na pitanje novinara je li ministarstvo unutarnjih poslova donijelo odluku o otkazivanju posjeta BiH iz sigurnosnih razloga, Milanović je odgovorio da odluku uvijek donosi on. Rekao je, međutim, da će ponovo u BiH i da ga u tome 'nikakvi moralni bukači neće spriječiti'.

'Dakle on ih provocira, ali ima posla s ljudima koji su profesionalni lažovi i pokrali bi cijelu jednu zajednicu, bosanskohercegovačke Hrvate. To tako neće ići', rekao je Milanović.

'Razumijem to ponašanje, ali ga ne potičem. Realno, Dodik im ne može ništa, nema dvije duge cijevi, to je dobro u ovoj situaciji.'

Također je izjavio da ih član Predsjedništva BiH Milorad Dodik provocira te da može razumjeti to ponašanje.

'Ja ne mogu biti prijatelj sa svakim, ako s nekim, a to je unitaristička klika iz Sarajeva, koji se predstavljaju za domoljube, treba biti u sukobu, ja ću s njima biti u sukobu', rekao je Milanović.

'U Ahmićima je bio treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović i to je dovoljno s hrvatske strane. Bio sam u Vitezu gdje su ubijana djeca hrvatske nacionalnosti, tamo nisam vidio drugu stranu', rekao je Milanović dodavši da su Hrvati u Lašvanskoj dolini bili izloženi užasnoj situaciji, nakon čega je nastao zločin u Ahmićima, za koji je rekao da je 'moralni užas'.

'Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne postoji. Najmanji su, ali oni su jezičac na vagi za opstanak države. Ako me nakon svega toga šačica unitarističkih bukača, moralnih kamatara ne voli, onda super', rekao je Milanović.

'Vlada ignorira svoj posao i ono što im je na raspolaganju, a to su sve diplomatske mjere za zaštitu državnih interesa, a to je hrvatski narod u BiH', rekao je Milanović.

'Tamo je ostalo skoro 200.000 Hrvata i ostat će i kada razgovarate s njima oni su i više za za BiH nego što su Hrvati Hercegovine - prirodno. O tom političkom narodu mi govorimo, oni su lojalni Bosni i Hercegovini', rekao je Milanović.

Kritizirao je i televiziju Al Jazeeru za neprofesionalno i pristrano izvještavanje o BiH.

Misli li da svojim izjavama pomaže Draganu Čoviću, pitao ga je novinar Al Jazeere, na što mu je Milanović odgovorio da taj medij ne izvještava objektivno niti u hrvatskom interesu. 'Dobar je kanal, posebno s obzirom odakle dolazi, ali o BiH izvještavate pristrano', rekao je Milanović.

Novinari su nastavili inzistirati je li pogriješio sa svojim izjavama, no Milanović nije odgovorio. Na pitanje o tome tko je odlučio da ne ide u BiH također isprva nije želio odgovoriti, no onda je ipak potvrdio da je to bila njegova odluka.

Rekao je da je za njegovo osiguranje izvan Ureda predsjednika zaduženo Ministarstvo unutarnjih poslova, no odluka je na kraju uvijek njegova. 'Ja sam odgovoran. Na temelju svega što sam vidio i zaključio, donijeli smo takvu odluku. Odluka je moja', rekao je Milanović.