Milanović dvojio oko odlaska u SAD: Ozbiljnije se stvari događaju kod kuće

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uoči početka Opće skupštine UN-a idući tjedan susreo se s predstavnicima hrvatske zajednice u New Yorku i bilateralno se sastaje s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom

Predsjednik RH Zoran Milanović boravak u New Yorku počeo je sudjelovanjem na svetoj misi u crkvi sv. Ćirila i Metoda gdje se Hrvati okupljanju od 1974. S njim je bila i njegova supruga, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sa suprugom i ostali dužnosnici.

U Hrvatskom centru Nikola Tavelić održan je susret s Hrvatima u New Yorku.

Na 76. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda sudjelovat će i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, a posjet SAD-u iskoristit će i za niz bilateralnih sastanaka te posjet hrvatskoj zajednici u New Yorku, Pittsburghu i Chicagu.

U New Yorku je i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Na 76. zasjedanju Opće skupštine UN-a dominirat će teme koje, kazao je Milanović, nisu u njegovom fokusu, a on će se baviti onime što je važno u našem okruženju, među ostalim i Bosnom i Hercegovinom i pravima Hrvata u BiH.

Osvrnuo se i na pandemiju korona virusa kazavši da u New Yorku već postoji post-covid s obzirom da se dosta ljudi cijepilo. 'Naši ljudi još nisu toliko. Govorim to već mjesecima, vrijeme je da se počne živjeti normalno. Ako netko ne želi biti cijepljen, mene ne ugrožava, polazim od sebe, to bi trebalo shvatiti i početi živjeti normalno jer ovaj virus nećemo moći iskorijeniti', rekao je predsjednik.

U prigodom obraćanju predsjednik Milanović predstavnicima hrvatske zajednice govorio je o svojem viđenju Hrvatske kazavši da država nije samo platforma za isticanje nekakvog pretjeranog ponosa.

'Državu volimo, ona je naša, za nju su pali i život dali oni najbolji. Mali broj ljudi se borio za Hrvatsku, koja je danas članica Europske unije, koja nije slobodna od svojih problema, nedoumica, strahova, pokušaja da pronađe pravi put. I mi smo danas u toj Europskoj uniji i to je za nas dobro, ali moramo kao mala nacija iz toga izvući maksimum za sebe, biti sebični i boriti se za svoje interese', poručio je predsjednik Milanović.