Milanović će sutra odraditi jednu zanimljivu dodjelu odlikovanja

Markić kao vršitelj dužnosti dogovoren je od strane Banskih dvora i Ureda pedsjednika, i na dužnosti će biti do kraja kolovoza jer u rujnu odlazi na novu funkciju, te će postati šef Obavještajno analitičkog centra EU-a.

Milanović je početkom srpnja potpisao imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije kojim se Daniel Markić imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja SOA-e u razdoblju od 6. srpnja do 31. kolovoza 2024.

Daniel Markić je četvrti ravnatelj SOA-e, a na dužnost je imenovan 05. svibnja 2016. godine. Na drugi mandat imenovan je 06. svibnja 2020. godine.

Rođen je 1972. godine u Parizu u Francuskoj. Oženjen je i ima četvoro djece. Specijalizirao je međunarodno i europsko pravo.

Profesionalnu karijeru je započeo 1991. godine kao pripadnik specijalnih postrojbi Glavnog stožera Hrvatske vojske, gdje je napredovao do čina bojnika. 1994. godine iz Hrvatske vojske prelazi u Hrvatsku izvještajnu službu (HIS) gdje ostaje do 2001. godine. U HIS-u je obavljao rukovoditeljske poslove u operacijama i međunarodnoj suradnji.

2001. godine iz HIS-a odlazi u diplomaciju te do 2005. godine radi kao prvi tajnik u Misiji Republike Hrvatske pri EU u Bruxellesu, Belgija. Nakon diplomatske karijere prelazi u Obavještajnu agenciju (OA) gdje je obavljao poslove voditelja međunarodne suradnje.

U novoformiranoj Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) rukovodio je poslovima u operacijama, obrazovanju i međunarodnoj suradnji do 2016. godine, kada je imenovan ravnateljem SOA-e.