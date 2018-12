Merkel šokirala publiku odgovorom pa se izvlačila da je prehlađena

Njemačka kancelarka Angela Merkel nakratko je šokirala okupljene novinare u Bruxellesu u petak kada se činilo da je rekla da će raditi protiv ostanka Velike Britanije u Europskoj uniji ako bi došlo do drugog referenduma

'Naravno, to ćemo uzeti u obzir. Znate i sami da se pripremamo za takvu mogućnost, ali u terminima onoga što mi je u moći i za što možemo preuzeti odgovornost, učinit ćemo sve kako bi osigurali da se to ne dogodi', odgovorila je Merkel, prije no što li se zakašljala.