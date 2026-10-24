Merz upozorio na 'golemu prijetnju' Njemačkoj: Dolazi iz dva smjera

'Kako možemo zaštititi svoju slobodu i sigurnost u Europi, suočeni sa sve većim prijetnjama ekstremista unutar zemlje i stranih sila izvana ?', upitao je.

Govoreći na konferenciji Kršćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke njegovih konzervativnih kršćanskih demokrata (CDU), Merz je izjavio da se Njemačka suočava s 'iznimno ozbiljnim izazovima'.

Ponovio je da se protivi bilo kakvoj promjeni politike 'zaštitnog zida' i izolacije krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), nakon više poziva u njegovoj stranci da se pokuša pronaći model za suradnju.

'Za takve nema mjesta'

'Tko god smatra da treba glasati za te ljude, nema mjesta u našoj Uniji. Takvima nije mjesto među nama', rekao je Merz na skupu.

Pozvao je i socijaldemokrate (SPD) i Zelene da u Berlinu ne ulaze u koaliciju sa strankom Ljevica, koju je optužio da tolerira antisemitizam u vlastitim redovima. Ljevica odbacuje tvrdnje da u stranci postoji sustavni antisemitizam.

Odnosi s Rusijom nikad gori

Merz je također upozorio na 'golemu prijetnju' iz Rusije, za koju je rekao da nastoji 'svakodnevno destabilizirati Njemačku'.

Odnosi između Berlina i Moskve pali su na najnižu razinu od Hladnog rata nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rusija, međutim, odbacuje optužbe da provodi hibridnu kampanju protiv Njemačke i drugih europskih zemalja.

Merzove izjave dolaze nakon nekoliko tjedana napetosti unutar vladajuće koalicije, poslije teških poraza na regionalnim izborima u istočnoj Njemačkoj. Ondje je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila prvo mjesto u dvije savezne pokrajine, dok je krajnje lijeva stranka Ljevica pobijedila na izborima u Berlinu.

Merzova popularnost pala je na rekordno nisku razinu.