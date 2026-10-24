Kod Bosiljeva uhićena krijumčarka migranata: Prevozila ih je u automobilu

55-godišnja hrvatska državljanka pokušala je prokrijumčariti strane državljane te ih nezakonito prevesti u Hrvatsku. Kako javlja karlovačka policija, odmah iza ponoći 22. listopada na području općine Bosiljevo uhitili su je, a tada je u osobnom automobilu sisačkih registarskih oznaka prevozila strane državljane.

SVE GA JE VIŠE

Uočili su to policajci koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je je kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo iz čl. 326. Kaznenog Zakona - Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Prema osumnjičenoj postupano je i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti