ZAUSTAVILI JE

Kod Bosiljeva uhićena krijumčarka migranata: Prevozila ih je u automobilu

I.H.

24.10.2026 u 14:10

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Policijski službenici zaustavili su krijumčarenje stranaca. U osobnom automobilu prevozila ih je hrvatska državljanka, no zaustavljena je na vrijeme

55-godišnja hrvatska državljanka pokušala je prokrijumčariti strane državljane te ih nezakonito prevesti u Hrvatsku. Kako javlja karlovačka policija, odmah iza ponoći 22. listopada na području općine Bosiljevo uhitili su je, a tada je u osobnom automobilu sisačkih registarskih oznaka prevozila strane državljane.

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Uočili su to policajci koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija.

 Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je je kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo iz čl. 326. Kaznenog Zakona - Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Prema osumnjičenoj postupano je i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti

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