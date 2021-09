Medved: Povećavamo naknade za samostalnu obnovu kuća; stradalnici preko zime idu u sigurne i čvrste objekte

Nakon što je analiziran dosadašnji rad, na trosatnoj sjednici Stožera za uklanjanje šteta od katastrofalnog potresa, koji u Petrinju radi osam mjeseci, prihvaćeni su zaključci, a jedan je od važnijih, kako je rekao načelnik Stožera Tomo Meved, smještaj ljudi iz kontejnera u čvrste objekte

Potpredsjednik Vlade i načelnik Stožera Tomo Medved je rekao da je na sjednici prihvaćeno 12 zaključaka. Dosad je, kako je istaknuo, više od 350 objekata uklonjeno, ili se uklanjaju, čime je "stvorena osnovna pretpostavka za sigurnost ljudi te pretpostavka za početak obnove".

U izvješću Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stoji kako je na području Sisačko-moslavačke županije obnovljeno 400 objekata, koji su predani korisnicima, a 200 ih je u postupku obnove.

"Ovom dinamikom, koju sada imamo, više od 4000 kuća će biti obnovljeno i pripremljeno za zimu. Ako nam vremenski uvjeti dozvole, nastavit ćemo cijelu zimu s obnovom. Istodobno počinje i proces konstrukcijske obnove, s petkom se otvara javni uvid za iskaz interesa i vjerujem da ćemo do kraja rujna imati oko stotinu obiteljskih kuća u procesu izgradnje. To je ohrabrujuća poruka za sve one čiji su objekti imali visoki stupanj oštećenja i koji se moraju ukloniti", rekao je Medved.