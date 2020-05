Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić kaže kako će retrogradno pogledati banke seruma iz prosinca prošle godine kako bi provjerili je li među pacijentima s upalom pluća bilo zaraženih koronavirusom

Dodala je kako nije zabilježena veća količina bolesnika s respiratornim bolestima te da većina tih ljudi, barem kod njih na klinici, radi rengen pluća te da bi radiolozi to opazili.

'To je najnormalnije da krenemo od prosinca jer su tada zabilježeni prvi slučajevi u Kini ', rekla je Alemka Markotić , ravnateljica Klinike za infektologiju 'Dr. Fran Mihaljević' gostujući u Dnevniku Nove TV.

'Rengen pluća kod pacijenata s covidom je dosta tipičan', istaknula je Markotić.

Istaknula je kako se trenutno testiraju djelatnici klinike što će trajati još nekoliko dana dok se svima izvadi krv te da će rezultati biti poznati kroz nekoliko dana. Na novinarski upit koja bi po njoj bila najslabija karika u širenju ponovne zaraze odgovorila je kako ne bi identificirala određenu djelatnost.

'Rizična mjesta su ona gdje se ne budu poštivale i pridržavale higijenske mjere, gdje bude propusta'. Markotić je navela kako je trenutno oko 13.000 ljudi u samoizolaciji što je veliki potencijal zaraze, ali da se sada kod građana dobro izgradila svijest o samoizolaciji.

'U svijetu će uvijek biti dio nedogovornih ljudi koji će narušiti zdravlje drugih', rekla je. Na upit što znači dobra epidemiološka slika u smislu izbora odgovorila je:

'Ne bavim se politikom iako se politika pokušava baviti sa mnom. Nadam se da neće. Nisam ni epidemiolog. No, to nije stvar samo jednog površnog pogleda koliko danas imamo slučajeva, riječ je o puno toga.', kaže Markotić koja smatra kako je epidemiološka situacija dobra. 'Ljudi su posvuda. To je za sada povoljno', rekla je.

Na upit kada možemo očekivati sto posto čistu situaciju u Hrvatskoj, rekla je da se boji kako nigdje u Europi nećemo postiću nulu, ali ako bude nula, pa 3, 4 slučaja što je pod kontrolom.

'Splićani se dobro drže. Neke stvari jednostavno ne možete kontrolirati. Mislim da se svi dijelovi Hrvatske jako dobro drže', zaključila je Alemka Markotić.