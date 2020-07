Marić: Kava u kafiću, koja je sada 8, 10, 12 kuna, naravno da neće poskupjeti za par lipa. Zaokruživat će se na 50 lipa ili na cijelu kunu

'Uvest ćemo jedan mehanizam, najmanje pet mjeseci prije, čim bude poznat točni tečaj konverzije. Onog časa kad se utvrdi tečaj konverzije, mi ćemo uvesti obvezu iskazivanja dualnih cijena', komentirao je ministar financija Zdravko Marić uvođenje eura

'Građani su do sada, iz raznoraznih anketa, najviše iskazali vrstu bojazni za možebitno zaokruživanje cijena, kad dođe do konverzije , na više. Međutim, mi smo već napravili neke analize kod zemalja koje su uvodile euro u zadnjim krugovima. Opće povećanje bilo je oko 0,23 posto.', komentirao je strah građana zbog povećanja cijena uvođenjem eura ministar financija Zdravko Marić gostujući u RTL Danas .

'Kava u kafiću, koja je sada 8, 10, 12 kuna, ovisno o lokaciji, naravno da neće doći do povećanja za par lipa. Ako dođe do povećanja, zaokruživat će se na 50 lipa ili na cijelu kunu. Slično i u nekim uslugama. U općoj razini cijena nije došlo do značajnog porasta.', kaže Marić te dodaje kako je važno da ćemo uvesti jedan mehanizam, najmanje pet mjeseci prije, čim bude poznat točni tečaj konverzije.

'Onog časa kad se utvrdi tečaj konverzije, mi ćemo uvesti obvezu iskazivanja dualnih cijena. Šest mjeseci prije formalnog uvođenja eura se definira tečaj.', kaže Marić.

Dodao je kako ne voli spekulirati jer to nije zahvalno, ali je realno očekivati kako je neki najraniji datum za uvođenje eura 1.1.2023. godine.