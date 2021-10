Luetić i Lauc u klinču: 'Imamo četiri puna autobusa mrtvih za koje profesor kaže da cijepljenje nije bitno, on nije ni liječnik'

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić danas je prozvao molekularnog biologa Gordana Lauca, člana Vladina znanstvenog savjeta, zbog njegovih izjava o pandemiji COVID-a i cijepljenju, dok je Lauc Luetića optužio da zloupotrebljava svoju funkciju kako bi manipulirao javnost.

- Vlada ima znanstveni savjet u kojem sjede stručnjaci različitih profila. Jedan od tih stručnjaka, a reći ću konkretno, radi se o profesoru Laucu, već mjesecima uporno komunicira izjave i tvrdnje koje su u najmanju ruku kontradiktorne, koje banaliziraju opasnost od COVID-a i koje dovode do dodatne zbunjenosti naših građana i samim time nanose izravnu štetu Hrvatskoj u borbi s pandemijom, rekao je Luetić.

- Mi smo imali situaciju da se predsjednik Vlade dva puta mora javno ograđivati od izjave stručnjaka koji sjedi u znanstvenom savjetu te iste Vlade, dodao je.



Luetić je rekao da je to jedna od stvari gdje se može poboljšati komunikacija. - Ako član znanstvenog savjeta Vlade govori da cijepljenost osoba koje su mlađe od 50 godina ne doprinosi značajno odgovoru na pandemiju, onda ovdje moram javno reći podatak da je više od 6000 pacijenata mlađih od 50 godina liječeno od COVID-a u hrvatskim bolnicama. To je kao da ste deset puta napunili cijelu Dubravu, to je deset bolnica Dubrava, rekao je Luetić.



- Imamo 200-tinjak umrlih u toj dobi, to su četiri autobusa umrlih od onih za koje profesor Lauc kaže da je njihovo cijepljenje nebitno za pandemiju, dodao je.



Luetić je također rekao da Lauc nije liječnik, da nema potrebnu naobrazbu te da u konačnici neće nimalo odgovarati za spomenutih 200 umrlih ili 6000 hospitaliziranih.



- Nadalje, kada osoba iz znanstvenog savjeta proglasi kraj pandemije, i to učini onda tri puta, kad kaže da je virus u nosu zapravo nešto što se detektira PCR-om, onda su sve to izjave koje doprinose tome da naši građani budu zbunjeni i da ne znaju više kome vjerovati i koga slušati, rekao je Luetić.

Lauc: 98 posto preminulih pozitivnih starije od 50 godina Lauc je u odgovoru za portal HRT-a rekao kako je 98 % svih preminulih koji su bili pozitivni bilo starije od 50 godina te da brojne analize pokazuju da će na kraju mjere ubiti više ljudi nego što će ih ukupno ubiti virus u ovoj pandemiji. - Dr. Luetić, nažalost, zloupotrebljava svoju funkciju kako bi manipulirao kako javnost, tako i saborski Odbor za zdravstvo. Neosporna je činjenica da je 98 % svih preminulih koji su bili pozitivni na SARS-CoV-2 bilo starije od 50 godina. Cijepljenje, nažalost, vrlo slabo štiti od zaraze, tako da cijepljenje mlađih neće niti na koji način zaštititi starije pa će na epidemiju utjecati samo smanjenjem težine bolesti onih koji se cijepe. Kako je u Hrvatskoj već više od 50 % mlađih od 50 godina zaštićeno cijepljenjem, ili prebolijevanjem, sve da cijepimo i 100 % mlađih od 50 godina, to bi broj umrlih moglo smanjiti za najviše 0,5 % - 0,7 %, odgovara Lauc.



- U isto vrijeme, „mjere“ kojima otežavamo pristup liječenju će prema analizi koju je objavio profesor Orešković samo zbog povećane smrtnosti od tri glavna tumora uzrokovati smrt oko tri tisuće ljudi. Brojne analize pokazuju da će na kraju „mjere“ ubiti više ljudi nego što će ih ukupno ubiti virus u ovoj pandemiji, a bilo kakve mjere koje imamo od kada je cjepiva više nego ljudi koji se žele cijepiti ne spašavaju doslovno nikoga. Ozbiljna institucija kao što je Liječnička komora morala bi problem sagledavati u cjelini i ne bi smjela dopustiti da ljudi koji je vode upadnu u mrežu pandemijskog marketinga. Primjerice, nove spoznaje jasno pokazuju da su za unošenje virusa u bolnicu trenutno najveći rizik upravo cijepljeni zdravstveni djelatnici koji se zbog toga što su cijepljeni ne moraju testirati. Isto tako, gotovo svi mladi koji su razvili teški oblik COVID-a bili su pretili. Ne znam zašto Komora ne upozorava na ta dva vrlo ozbiljna, a vrlo lako rješiva problema, poručio je Lauc.