Dok tradicionalni savezi često zapinju u sporim procedurama, Ujedinjeno Kraljevstvo okuplja deset sjevernoeuropskih i baltičkih država u munjevitu vojnu koaliciju. Cilj ovog mini NATO-a brza je reakcija u sivoj zoni prije aktivacije članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora, no kritičari upozoravaju na opasnost od fragmentacije Europe

U suvremenoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi sve se učestalije pojavljuje fenomen minilateralnih obrambenih koalicija koje djeluju kao nadopuna tradicionalnim kolektivnim sigurnosnim mehanizmima. Pojam mini NATO, koji se u političkoj i sigurnosnoj publicistici najčešće povezuje s britanskom inicijativom Združenih ekspedicijskih snaga (JEF) te njezinim novijim pomorskim i bilateralnim proširenjima označava fleksibilan obrambeni okvir pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva.

Složenost suvremenih sigurnosnih izazova, obilježena povratkom konvencionalnog ratovanja na europsko tlo i širenjem hibridnih prijetnji u takozvanoj sivoj zoni – ispod praga otvorenog oružanog sukoba – potaknula je zapadne aktere na preispitivanje postojećih obrambenih formata. U tom kontekstu Ujedinjeno Kraljevstvo profiliralo se kao predvodnik sigurnosnog minilateralizma, odnosno stvaranja manjih, operativno agilnih koalicija država koje dijele sličnu percepciju prijetnji. Iako službeni London izbjegava naziv mini NATO kako ne bi stvorio dojam potkopavanja središnje uloge Sjevernoatlantskog saveza, u međunarodnim odnosima taj se termin ustalio za opis britanskih inicijativa koje objedinjuju sjevernoeuropske i baltičke saveznike. Okosnicu tog sustava činile bi Združene ekspedicijske snage (JEF), osnovane na samitu NATO-a u Walesu 2014. godine, ali i noviji, ovogodišnji pomorski aranžmani usmjereni na integraciju flota deset sjevernoeuropskih država radi nadzora Sjevernog i Baltičkog mora te prolaza GIUK (Grenland – Island – Ujedinjeno Kraljevstvo).

Izvor: Društvene mreže / Autor: TLDR News

Tri strateška motora britanske inicijative Britansko inzistiranje na razvoju ovog obrambenog okvira proizlazi iz triju međusobno povezanih strateških čimbenika: kompenzacije pozicije nakon Brexita, premošćivanja sporosti konsenzusa u NATO-u te odgovora na rusku revizionističku politiku i neizvjesnost transatlantskih odnosa. Nakon izlaska iz Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo suočilo se s potrebom redefiniranja svoje uloge na europskom kontinentu. Preuzimanjem uloge vodeće nacije u JEF-u, London je zadržao snažan politički i vojni utjecaj u europskoj sigurnosti izvan institucionalnih okvira Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a (CSDP).

Izvor: Društvene mreže / Autor: ExBanker Lens

Istodobno se ovim modelom premošćuje sporost konsenzusa u NATO-u. Odlučivanje u tom savezu temelji se na jednoglasnosti svih članica, što u kriznim situacijama niskog intenziteta ili tijekom hibridnih incidenata može usporiti reakciju, a koalicija okupljena oko Londona omogućuje pak brzo donošenje odluka i raspoređivanje snaga prije nego što se aktivira članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora. Uz to, povećana aktivnost ruske mornarice, uključujući takozvanu flotu u sjeni te prijetnje podmorskim energetskim i komunikacijskim kabelima, nametnula je potrebu za stalnim nadzorom sjevernih mora. Pored toga, povremene oscilacije u američkoj vanjskoj politici i zahtjevi za većom europskom podjelom tereta potaknuli su London na jačanje autonomnih europskih kapaciteta koji ne ovise isključivo o trenutnoj političkoj volji Washingtona.

Izvor: Društvene mreže / Autor: BFBS Forces News

Fleksibilan okvir umjesto krute birokracije Za razliku od NATO-a, koji predstavlja formalni međunarodni savez s vlastitom stalnom zapovjednom strukturom i obvezujućom klauzulom o uzajamnoj obrani, britanska inicijativa počiva na fleksibilnom Memorandumu o razumijevanju i bilateralnim sporazumima. Prema toj arhitekturi, okosnicu čini deset sjevernoeuropskih država – Ujedinjeno Kraljevstvo, nordijske i baltičke zemlje te Nizozemska – uz širenje partnerstva s Kanadom i Ukrajinom. Način odlučivanja počiva na principu fleksibilne koalicije voljnih, operativno središte smješteno je u Stalnom združenom zapovjedništvu JEF-a u britanskom Northwoodu, a primarno područje djelovanja prostire se na krajnji sjever Europe, sjeverni Atlantik i Baltičko more. Operativna snaga ovog modela očituje se u unaprijed dogovorenim opcijama odgovora (JEF Response Options). Riječ je o proširivim vojnim paketima koji omogućuju brzu integraciju pomorskih, zračnih i kopnenih snaga država članica pod britanskim zapovjedništvom. U praksi to uključuje zajedničke pomorske ophodnje, sinkronizaciju standarda protupodmorničkog ratovanja, razmjenu obavještajnih podataka u stvarnom vremenu te zaštitu kritične infrastrukture na morskom dnu. Ove godine ovaj je okvir produbljen inicijativama za uspostavu integriranih pomorskih udarnih snaga te raspravama o proširenju britanskoga nuklearnog kišobrana na partnerske zemlje u regiji.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Military Atlas