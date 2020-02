Ljudi moraju promijeniti razmišljanje i pripremiti se za epidemiju

Zemlje diljem svijeta moraju se pripremiti za izbijanje epidemije novog koronavirusa i biti spremne brzo reagirati kada on do njih stigne, izjavio je u utorak stručnjak Svjetske zdravstvene orgaizaicje (WHO).

'Razmišljajte kao da će se virus pojaviti sutra', rekao je dr. Bruce Aylward, šef zajedničke misije WHO-a i Kine. 'Ako ne razmišljate tako, nećete biti spremni', dodao je u izjavi novinarima u Ženevi nakon povratka iz Kine.