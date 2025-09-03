Lisabonska Gloria iskočila iz tračnica: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno, među kojima i trogodišnje dijete, nakon što je lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, u srijedu je iskočila iz tračnica, objavio je CNN Portugal pozivajući se na službene podatke tamošnje policije

Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, a od 18 ozlijeđenih pet ih je u kritičnom stanju, potvrdili su iz hitne službe INEM. Prema dostupnim informacijama, među žrtvama ima i portugalskih i stranih državljana. Uzrok nesreće zasad nepoznat List Observador piše da su Iz vatrogasne službe Lisabona naveli kako je do nesreće najvjerojatnije došlo zbog kvara na čeličnom užetu koje se odvojilo od konstrukcije uspinjače. Riječ je o vozilu kojim upravlja gradska prijevoznička tvrtka Carris, a koje je prošle godine bilo na redovnom servisu. Iz tvrtke tvrde da su ‘provedeni i poštovani svi sigurnosni protokoli’.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Državno odvjetništvo u Lisabonu otvorilo je istragu o uzrocima tragedije, a i regulatorno tijelo za mobilnost i promet najavilo je nadzor i brzu objavu nalaza. Premijer Luís Montenegro također je izrazio duboku sućut obiteljima stradalih te poručio da će ‘nadležne institucije u dogledno vrijeme utvrditi sve okolnosti ove nesreće’. Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorie iz tračnica, iako je nesreća u srijedu dosad najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana. Elevador da Glória jedna je od najvećih turističkih atrakcija Lisabona. Nije poznato koliko je točno putnika bilo u vagonu u trenutku nesreće. U Portugalu je proglašen dan žalosti. Linija otvorena 1885. godine Linija, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živopisnom noćnom životu. Uspinjačom upravlja gradska tvrtka za javni prijevoz Carris. Njezina dva vagona pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, a vuču osiguravaju elektromotori na dva vagona.

Nesreća u Lisabonu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES





Vagon na dnu linije činio se neoštećen, ali CNN Portugal je izvijestio da su putnici morali iskočiti kroz prozore kada se incident dogodio. Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa u izjavi je izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, izrazivši nadu da će vlasti uskoro utvrditi uzrok nesreće.