Liječnici koncesionari ponovno upozoravaju na nedostatan broj specijalizacija

Županija splitsko-dalmatinska od koncesionara i ugovornih zakupaca dobiva veliki iznos novca koji je trebala iskoristiti za financiranje specijalizacija iz radiologije, ginekologije, pedijatrije, obiteljske medicine i medicine rada, no to se nije dogodilo, upozorila je u ponedjeljak predsjednica Sekcije ginekologa Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite Marija Divić, koja tvrdi da je po Ustavu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti to posao županije

'Mi smo zahtijevali da svi ginekolozi u Domu zdravlja, odnosno oni koji su se potpisali, odu u ugovornu ordinaciju, te da im Upravno vijeće da ugovor o zakupu jer bi se na taj način podmirili svi problemi timova bez nositelja i ne bi nam se dogodio problem kao u Metkoviću. Osnovno je da mi pokrivamo sve timove koje nije županija odradila svojim obvezama financiranja specijalizacija', kazala je Divić.