Liberal 'lijevog srca i konzervativne glave': Ovo su Milanovićeve ideološke vratolomije

U intervjuu za Novi list tadašnji hrvatski premijer Milanović i vođa socijaldemokrata 'izašao je iz ormara' i svjetonazorski se deklarirao 'prije svega kao liberal', što je zbunilo svekoliku javnost. Liberal Milanović na čelu socijaldemokratske stranke potom se opisao i kao reformirani ljevičar - kalvinist (što god to jest), koji svjesno cilja na građansko-liberalni korpus, čime se (valjda) pozvao na najstrožu radnu etiku protestantizma - svjetovni asketizam i rigorozni moral Jeana Calvina kao najsvetiju dužnost kršćana.

U Jutarnjem listu 2011. Milanović, koji je te godine postao hrvatski premijer, iskoristio je svoj prvi oksimoron u političkoj identifikaciji. Izjasnio se kao 'moderni socijaldemokrat - libertarijanac'. Ekonomski gledano, spojio je nespojivo: dok se libertarijanci zalažu za što manju ulogu države u ekonomiji (predvodnik kola je tržište), socijaldemokrati pretpostavljaju umjerenu do snažniju ljevicu (jaka uloga države u ekonomiji).

Liberalizam i ljevica inače nikako ne idu ruku pod ruku, ali ponekad imaju zajedničke ciljeve (ali ne iz istih razloga te koriste različita sredstva da ih ostvare). Temelj liberalizma je osobna sloboda svakog čovjeka, individualizam i slobodno tržište, dok su za ljevicu karakteristični kolektivizam te velika državna kontrola nad tržištem i djelovanjem građana.

Kao 'reformirani ljevičar', valjda je sugerirao da je ekonomski pragmatičan i da SDP-ova ekonomska politika, ako je to potrebno, štiti veliki kapital, ali možda se ujedno tom sintagmom htio dodvoriti kritičarima s lijeve strane političkog spektra koji su ga zbog elemenata takve ekonomske politike u njegovoj vladi proglasili izdajicom socijaldemokrata.

2014. liberalni konzervativac

'Kad kažem da sam liberalni konzervativac, to ovdje ne znači nikome ništa', rekao je tadašnji premijer Milanović početkom 2014. u emisiji Romana Bolkovića '2 u 9' na Jabuka TV-u, a onda objasnio svekolikom puku što to znači.

'Biti liberalni konzervativac znači imati liberalan pogled na društvene vrijednosti i ljudske slobode, a biti konzervativan u smislu da ne nasjedaš na grandiozne ideje da ćeš sutra promijeniti svijet', objasnio je. Otkrio je tada i svoje 'novo' vjersko opredjeljenje. 'Ja sam agnostik i ateist, a podrijetlom obični katolik', rekao je tada, očito 'napustivši' kalvinizam.

'Građansko-liberalni korpus' kojem se obraća već sljedeće godine proširio se na desni centar. 'To je tiha većina. To su ljudi do kojih mi itekako možemo doprijeti', rekao je 2015. Te godine nije uspio obraniti premijerski mandat.