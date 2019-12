'Lastovo' moćno zatrubilo u sjećanje na malog nebeskog mornara

Trajekt 'Lastovo,' kojem smo nedavno posvetili posebnu priču, istaknuo se humanom gestom. U spomen na dječaka Roberta Vrenka koji ga je volio, a danas bi napunio 18 godina, moćno je jutros zatrubio krećući na plovidbu iz Splita prema Veloj Luci na Korčuli

Robert je bio dječak koji je volio brodove. Najviše je volio već proslavljeni trajekt “Lastovo” koji po olujnom jugu tuče more, a onda bi ga fotografirao i uživao u tom moćnom brodu. Znao se i ukrcati na brod i uživati upravo u vožnji za vrijeme juga. U Cavtatu je išao u školu, ali je obožavao Velu Luku gdje je često išao djedu i baki. A tada je njegov život naglo okopnio. Preminuo je od karcinoma u dobi od 16 i pol godina. Danas bi napunio 18, a njemu u čast “Lastovo” će moćnom trubom pozdraviti tog malog nebeskog mornara, najavio je morski.hr .

'Neposredno prije vezivanja broda za rivu, bacit ćemo s broda u more 18 karanfila, dok istovremeno Velom Lukom bude odzvanjala moćna sirena “Lastova”, Robertu u čast i sjećanje', napisao je preko Facebooka Damir Jerkov , organizator i obilježavanja pola stoljeća trajekta 'Lastovo'.

'Trajekt Lastovo je obilježio živote puno ljudi, a nas, Velolučana, Korčulana, Lastovčana pogotovo. Među svim tim životima i ljudima bio je i jedan mali dječak koji nije cijeli svoj život živio u Veloj Luci, ali su Luka i trajekti bili njegov život. Volio je sve trajekte ali Lastovo najviše. Jer je jedino on mogao voziti po vremenu koje je on najviše volio. Po najžešćoj južini. Uvik bi po najvećem nevremenu htio vani a mi veliki smo vikali na njega. Kad je upisao školu u Splitu, nije više bilo velikih da ga sputavaju pa bi izašao van i uživao u borbi Lastova sa valovima i vjetrom i vrištao od smijeha. Snimao je sve samo da nam pokaže i zaledi nam krv u žilama. Taj dječak je bio moj neput, druga polovina moje duše, koji je nažalost preminuo od karcinoma prije godinu i pol dana. I zadnji put u njegovu ga je Luku doveo trajekt. Moja molba jest; 19. prosinca taj dječak bi napunio 18 godina. Ukoliko ijednu liniju za Luku tog dana bude vozio Lastovo, bi li mogao bar jednom zatrubiti onu svoju moćnu trubu za tog dječaka? Vjerovatno molim previše i ako nije moguće razumijem. Hvala u svakom slučaju. Lip pozdrav i mirno more'.