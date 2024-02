Lani ih je odustalo 300, a bez njih nema pravice: Sudski vještaci biju nevjerojatne bitke

'Pisano smo se obratili i premijeru, opisali mu problem ove sramote i diskriminacije 50 struka i 140 specijalizacija, a on je potom na TV-u rekao da to rješava ministar Malenica , što je i logično. Očekivali smo da će se u dogovoru sa strukom doći do nove vrijednosti boda i da će se to jednim potezom olovke izmijeniti u pravilniku. Rekli smo ministru neka samo pogleda kakve su cijene u našim strukovnim komorama i to je polazna točka. Proizlazi da je vještačenje neki sporedan posao, niskobudžetni, pa su kolege odustale i više zarađuju direktno na svojim primarnim strukovnim poslovima. Stručna obuka za obavljanje poslova sudskog vještaka koju sami kandidati plaćaju uz obveznog mentora traje šest mjeseci do godinu dana, uz obavezno osiguranje, uz stalno praćenje propise, uz specifične uvjete izlaganja u sudnici gdje vještak mora biti vjerodostojna i vrlo čvrsta osoba, jer udarci koji stižu s obje strane, od tužitelja i tuženika, nisu nimalo laki i bude ih i na osobnoj razini', tumači Bestvina, dodajući da su neki kolege vještaci zbog prijetnji tražili i policijsku zaštitu.

'Nažalost, morat ćemo izvijestiti naše europske kolege na razini EuroExperta i prema Europskoj komisiji što se događa s nama u Hrvatskoj, a to sam naglasila i prošli tjedan na sastanku u ministarstvu. Mi definitivno moramo poduzeti sve da zaštitimo naše članove, jer ovo što se s nama radi nema nikakvog opravdanja. Dosadašnji ministri okretali su glave - izuzev bivše ministrice Vesne Škare Ožbolt i bivšeg ministra Ante Šprlje - čekajući da im prođe mandat, pa je i ministar Malenica u jednom trenutku pitao zašto bi baš on sada to morao rješavati. Na to sam ja njega pitala ako neće on, tko će?', navodi Bestvina, dodajući da će ministar, kada to riješi, biti zaista pravi reformator hrvatskog pravosuđa s obzirom na to da ova situacija traje još od 18. veljače 1998. kada je donesen prvi pravilnik o sudskim vještacima s usklađivanjem vrijednosti rada. 'No to nisu poštovali baš oni koji provode zakone i trebali bi ih poštivati', napominje.

Najčudnije od svega je to što se sudski vještaci ne naplaćuju svoje naknade iz 'pravosudnog' proračuna, već njihove usluge plaćaju same stranke u postupku: 'Oni nama određuju koliko će nam stranke platiti. Odvjetnici nemaju tih problema, oni s povećanjem iz listopada 2022. imaju 100 eura bruto na sat'.

Lani je sastavljen i prijedlog novog pravilnika za sudske vještake, ali je 'izgorio' u javnom savjetovanju, nakon što su vještaci izmasakrirali ponuđeni iznos od 0,33 centa po satu.