Kusić: Ni jedan zločin ne može se relativizirati

Posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonko Kusić izjavio je u nedjelju na Golom otoku da se niti jedan zločin ne može relativizirati te da se ni jedno zlo ne može umanjivati drugim zlom.

'Vlade i povjerenstva uvijek postavljaju smjernice, a društvo uvijek reagira na svoj način. Intencija je, a intencija ovoga dana je također da se razotkriju svi zločini, da se napravi otklon prema svim zločinima, prema svim kršenjima ljudskih prava i da to bude jedan zaista spomendan, koji će biti opomena za cijelu Europu. Europa je bremenita totalitarnim režimima koji su nanijeli toliko zla i zločina narodima kao rijetko gdje, a Hrvatska je u tome također bila jako zastupljena."

'Jedna od postavki ove Vlade i ovoga Vijeća za suočavanje s prošlošću je da se ni jedni zločini ne mogu relativizirati, da se nikakva kršenja ljudskih prava ne mogu relativizirati, da se ni jedno zlo ne može umanjivati drugim zlom. Nikakav politički cilj ne opravdava zločine, niti historijska nužda opravdava zločine i to je postavka koju je Vijeće za sučavanje s prošlošću, koje je ova Vlada osnovala, postavila i mi nastojimo da takav dojam bude i u društvu.'

Novinari su pitali Kusića tretira li se znakovlje svih takvih režima tretirati jednako.

'Postoji u prijedlogu, to je samo smjer dokumenta dijaloga, koji govori o tretiranju znakova. Tamo se izričito kaže koji su znakovi sporni, koji nisu i tu ima izuzetaka. Važno je napomenuti da postoje neki izuzeci i često su onda kritičari, obično su to ekstremne skupine, dva pola postoje u društvu, koje onda traže zabranu jednih, a ne zabranu drugih. No, mi moramo uravnotežiti društveni interes. Rođena su djeca nakon Domovinskog rata, dakle, važno je da u generacijama u društvu taj antagonizam ne ostane.'