Kotromanović o promjeni ruske taktike: Dovukli su dronove, koriste balističke rakete, a u Kijev su stigle elitne postrojbe

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH komentirao je rat u Ukrajini posebice situaciju u Mariupolju

Stoga je gradonačelnik Vitalij Kličko na snagu stavio 36 sati dug policijski sat. Kotromanović pojašnjava kako je to zbog zaštite civila, ali i zbog činjenice da je vojnicima kada ne razmišljaju o tome jesu li iza njih obitelji i drugi civili, lakše djelovati.

Rusi, govori, polako pripremaju teren da idu prema Kijevu ili da prisile Zelenskog da sjedne za stol i prihvati njihova pravila.



"To je totalna kapitulacija Ukrajine i prema meni to se neće dogoditi", govori.

Prokomentirao je naposljetku i navode Ivice Dačića iruganju da Hrvatska nije sprena ni za dron, akamoli za dron.



"Ja bi rekao 'rugala se sova sjenici da ima veliku glavu. To je kompleks zapadne zemlje. Koji je to strateški interes Srbija ostvarila u zadnjih 30 godina? Hrvatska je to učnila. Imamo krasnu državu, imamo i probleme. Ponizili smo tu elitnu srpsku vojsku u BiH i to tko, maltene klinci, po njihovim riječima neškolovani. Postali smo članica NATO-a i EU. Nogometnim rječnikom to je 3:0 za nas. Zaboravljaju da su imali žestoku NATO-vu akciju na području Crne Gore i Srbije. Imali su intervenciju oko Kosova i imali su priliku uništiti, to su bile stotine vojnih redova nad kojima su stalno letjeli avioni, a srušili su samo jedan. Sada to stalno ponavljaju", zaključio je Kotromanović.