Kostanjević podnio ostavku, na čelu USO vršitelj dužnosti

" Kosta Kostanjević je danas podnio neopozivu ostavku upravnom vijeću Ustanove za upravljanje sportskim objektima koju je upravno vijeće prihvatilo. Do imenovanja novog ravnatelja putem javnog natječaja ustanovu će voditi vršitelj dužnosti kojeg će imenovati upravno vijeće", izvijestila je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

došlo do obrata

Odluka o ukidanju istražnog zatvora za njih dvojicu uslijedila je na također Uskokov prijedlog nakon što je bivši suvlasnik Eurolex zaštite Domagoj Galić izručen iz Bosne i Hercegovine gdje je do 16. svibnja bio u bijegu i njegovog priznanja počinjenja kaznenog djela.

Uskok i policija ranije su izvijestili da je trojac djelovao kao zločinačko udruženje kako bi iz javne ustanove USO, u čijem je sastavu i gradski hipodrom, izvukli znatna novčana sredstva, lažno prikazujući obim i vrstu izvršenih zaštitarskih usluga.

Nezakonite aktivnosti navodno su se odvijale između studenoga 2023. i kraja studenoga 2024., nakon što je tvrtka koju je tada vodio drugoosumnjičeni, sklopilo okvirni sporazum o pružanju usluga zaštite objekata pod upravom USO-a, uključujući i Hipodrom Zagreb.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je nakon davanja iskaza oko afere Hipodrom, kako želi da se taj slučaj raščisti i da je, ako je ukraden gradski novac, apsolutno za to da se pronađe tko je za to kriv i da za to odgovara.