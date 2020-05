Predsjednik SDP-a Davor Bernardić gostovao je informativnoj emisiji RTL Danas. Na samom početku odgovorio je smatra li da su Zagrepčani pogođeni potresom izdani jer je SDP glasao za raspuštanje Sabora

To ostavlja dojam kao da su u oporbi odlučili Zakon o obnovi napraviti sami, na bolji način no što bi to aktualna vlast.

"On je bio slikovit, ali jasno je upozorio na to da su građani Zagreba i okolice ostavljeni na cjedilu od strane ove Vlade", izjavio je Bernardić pa se osvrnuo na uvrede upućene predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, kojeg je nazvao "rektalnim alpinistom":

"Nažalost, u posljednje četiri godine nagledali smo se svega, da predsjednik Sabora naziva ljude šibicarima ili smećem. To nije dobra klima, u kojoj nisam sudjelovao samo ja i to treba mijenjati. Što se tiče mog konkretnog slučaja, on je zbog tužbe preseljen iz javnog prostora u pravni prostor, odnosno, predmet Suda. Zato to nemam namjeru više komentirati."

No, je li u redu koristiti se retorikom kakvom se koriste oni koje se proziva?

"Ono čega smo u SDP-u svjesni jest mijenjati stvari, a jedan od načina jest tako da se borimo protiv negativnih pojava u društvu. Građanima je muka od ove vlasti, od korupcije, ozračja koje stvara atmosferu kao da se ništa ne može promijeniti. Koronakriza pokazal je da Hrvatskoj treba restart."

Ali, je li kao pretendent na poziciju predsjednika Vlade Bernardić spreman ispričati se ako pretjera.

"Na to pitanje sam već odgovorio", Bernardićeve su riječi.

Vladajući pak vide upravo njega i njegove najbliže suradnike kao nepristojne, bezobrazne, vulgarne, problematične...

"Mogu im samo poručiti da građani ne žele da ih vode optuženici u različitim aferama. Koji ne mogu dokazati otkud im nekretnine, zemljište, imovina... To su prvi Plenkovićevi suradnici. Protiv korupcije ćemo se boriti svim oružjima. Silovatelji i ubojice neće biti na slobodi. Potrudit ćemo se da država bude što bliže građanima i ova kriza pokazala je da čekanja na šalterima nisu potrebni. S druge strane, digitalizacija pokazat će put prema transparentnosti."