Konvoj EUFOR-ovih vozila ušao u Banju Luku

Razlog zbog kojeg se vozila nalaze u Banjoj Luci još uvijek nije poznat, a sve je zabilježila kamera TOK televizije.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je za N1 da EUFOR nema mandat za uhićenje Dodika, Stevandića i Viškovića.

“Mi ne očekujemo da EUFOR uhiti Dodika, to je važna poruka i oni nemaju mandat za to i ne trebaju to raditi”, objasnio je Konaković.