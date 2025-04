Konaković traži da EUFOR uhiti Dodika: 'To su terorističke prijetnje'

'To su terorističke prijetnje ministrici', kazao je Konaković na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u Sarajevu sazvanoj nakon što je vlada RS u petak proglasila njemačku ministricu personom non grata onemogućivši joj da održi sve sastanke koje je tamo planirala.

Akcija EUFOR-a

Pojasnio je kako to znači hitno pokretanje pravosudnog progona jer je za one koji ugrožavaju osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Dodik je, kako kaže, izravno tražio da se njemačku ministricu zastraši i praktično je preuzeo zapovjedništvo nad policijom da bi se njegov nalog ispunio jer su dužnosnici MUP-a RS to odbili.

Konaković je pojasnio kako stoga sada 'ultimativno traži' akciju EUFOR-a dodajući kako raste raspoloženje za takvo što u državama-članicama Europske unije.

'Dobar je dio EU za to da se dopusti asistencija EUFOR-a u privođenju Dodika, (Nenada) Stevandića i (Radovana) Viškovića', kazao je Konaković najavivši kako će to biti i među glavnim temama kada 8. travnja u BiH dođe europska povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.