Konačno dan bez meteoalarma, ali ne zadugo: Uskoro opet jako jugo i obilni pljuskovi

Na zapadu zemlje bit će djelomično sunčano, s više oblaka u sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, koji će krajem dana jačati. More će biti mirno do malo valovito, a od sredine dana postat će umjereno valovito.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, s povremenom umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren jugo i jugozapadni, a more mirno do malo valovito. Sumaglica je moguća, dok će u kotlinama Dalmatinske zagore i Like biti prisutna magla. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 24°C.

Na krajnjem jugu Hrvatske zadržat će se toplo i sunčano vrijeme, uz slab vjetar promjenjivog smjera, a more će biti mirno do malo valovito.

U utorak opet jugo i česte kiše

Opet nas očekuju južni vjetrovi i česte kiše. U utorak i četvrtak, u unutrašnjosti će biti djelomično sunčano, a ponegdje, uz više oblaka, moguća je kiša, najviše u gorju. Prolazno naoblačenje s kišom očekuje se u prvom dijelu srijede, a kiša i pljuskovi proširit će se na središnje i istočne krajeve.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, dok će na istoku u utorak nakratko prevladavati jugoistočni vjetar. Od utorka će temperature biti nešto više.