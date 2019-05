Konačno ćemo znati koliko suci zarađuju i što sve posjeduju. Popričali smo s njima, i nisu baš sretni

'Neka se javnost zabavlja, ja sam za - očito je to cilj javne objave imovinskih kartica', ironično je tportalu kazao sudac Županijskog suda u Šibeniku Branko Ivić, jedan od četvero sudaca županijskih sudova među kojima smo proveli mini anketu o sutrašnjoj objavi imovinskih kartica sudaca. Većina ih je protiv toga, a protiv objave ranije su se izjasnila i strukovna udruženja sudaca. Zanimljivo, među glavnim problemima naši sugovornici ističu tehnički komplicirano popunjavanje imovinske kartice. Da nije informatičara, teško bi se snašli

U potrazi za sucem koji pozitivno gleda na javnu objavu imovinskih kartica sudaca naišli smo na Ivića. Kada je rekao da je 'za', potrazi je bio kraj. No ne zadugo. Taj 'za' bio je ironičan, no Ivić dodaje kako on nema ništa protiv, samo mu je motiv objave problematičan. 'Cilj je isključivo zabava javnosti i skretanje pozornosti s drugih, puno ozbiljnijih problema.' Naglašava kako su kartice i ranije bile dostupne na zahtjev, no kad politika i javnost to žele, neka tako i bude. Osim toga, kaže da suci muku muče s popunjavanjem tih kartica koje moraju predati do 14. lipnja.

'Smijat će se da neki imaju malo, neki puno' On je konkretno od oca naslijedio 50 zemljišnih čestica u Zagori koje zajedno ne vrijede više od 50 tisuća kuna. I pokojna teta ostavila mu je 50-ak parcela koje je Porezna uprava zajedno procijenila na 11 tisuća kuna. 'Sada sve to moram navoditi, no nekako ćemo ispuniti pa će valjda biti u redu', dodaje Ivić. 'Znamo da će se to otvarati pa će se gledati i smijati se koliko neki imaju malo, neki puno. Svi mislimo da je to politička odluka donesena u cilju zabave javnosti. Ništa se ovim bitno neće postići', zaključuje šibenski sudac.

Ništa bez pomoći informatičara Njegova kolegica sa Županijskog suda u Sisku Melita Avedić također je protiv objave. 'Mislim da se sve može provjeriti na drugi način i da je to bespotrebno. Naši se podaci mogu provjeriti i u Poreznoj upravi i u gruntovnici', kaže nam. I ona se žali na komplicirano popunjavanje imovinskih kartica. Ranije su to, kaže, radili opisno. 'Ispunjavanje je jako komplicirano, pogotovo za nas starije suce. Bez pomoći informatičara nije išlo', kaže.

Ni na splitskom Županijskom sudu nije drugačija klima. Sudac Damir Romac kaže da je poslao svoju karticu, ali da se protivi tome. 'I do sada smo dostavljali imovinske kartice. Ako je kakav problem, uvijek se može čačkati pojedinog suca, ali da javnost zna baš sve detalje, to mi je malo… Ako je netko sumnjiv, neka se provjerava pojedinog suca, ali ne moraju baš svi znati koliku imam ušteđevinu', kaže nam Romac.

S druge strane, Krešimir Devčić, sudac Županijskog suda u Zagrebu, ne drži ničiju stranu. 'Moj stav o tome je neutralan', kaže nam. Diskutira se o tome, kaže, na kavama i potvrđuje da nije 'neki pozitivan odjek'. 'To je moj dojam, no ja sam neutralan prema tome', dodaje. I njemu je najveći problem bilo tehnički ispuniti imovinsku karticu. No uz pomoć informatičara uspio je u tome.

Protiv su i Sessa, Mrčela i Kontrec: To je jeftin populizam Poput naših sugovornika, javnom objavljivanju imovinskih kartica protive se strukovne organizacije sudaca. 'Imovinske kartice služe tome da bi se spriječio mogući sukob interesa, a sadašnji sustav to omogućuje. Opće dostupno čeprkanje po imovini sudaca bez valjanog razloga samo je oslabjelo njihovu poziciju u sudskom postupku jer u našoj stvarnosti impregniranom površnošću i općim zluradim nepovjerenjem to će biti kočnica u učinkovitom sudovanju i dodatni alat podrivanja vjerodostojnosti sudaca', kazao je još 2017. tadašnji predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Đuro Sessa, danas na čelu Državnog sudbenog vijeća, tijela koje prema zakonu mora na svojim mrežnim stranicama objaviti imovinske kartice sudaca.