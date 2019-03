Biraju i nadziru suce, a stalno ih tresu neki skandali: Što se zapravo događa u DSV-u?

Državno sudbeno vijeće (DSV), tijelo koje imenuje suce, svako se malo nađe pod povećalom javnosti. Dok kritike na račun hrvatskog pravosuđa ne jenjavaju, strelice su s pravom često usmjerene instituciji koja je glavna i odgovorna za kadroviranje, DSV-u. Posljednjih dana opet su pod povećalom javnosti zbog svojeg člana Željka Lackovića, inače odvjetnika i nezavisnog saborskog zastupnika. Lacković se nije izuzeo od odlučivanja o napredovanju suca koji je nedavno presudio u korist njegove supruge. No ovo nije jedini slučaj u kojem se DSV spominje u negativnom kontekstu. Većina ih se odnosi na suspektan filtar pri odabiru sudaca

No to nije bilo dovoljno da se Lacković izuzme od odlučivanja o njegovu napredovanju iako postoji zakonska odredba prema kojoj je član DSV-a, ako zna za okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost, dužan 'odmah obavijestiti Vijeće koje će donijeti odgovarajuću odluku'.

Lacković, međutim, ne dvoji u stručnost suca Goluba. 'Sudac Golub ušao je u natječaj s najvećim brojem bodova i bio je najbolje ocijenjeni sudac. Jedini je od 23 kandidata magistar pravnih znanosti s 57 objavljenih znanstvenih i stručnih radova; čovjeka citiraju profesori u udžbenicima. Ne vidim zašto bi se problematiziralo moje izuzeće. Da je sudac Golub s 10. mjesta bio izabran među tri suca, a ja se nisam izuzeo, onda bi to imalo određenu konotaciju. Ovako smatram da je konotacija pogrešna', kazao je Lacković prije nekoliko dana za tportal, dodajući da sudski postupak i nivo odnosa sa sucem Golubom nikako nisu utjecali na njegov stav o kandidatima na natječaju.

Javilo se 18 kandidata, od toga ih je 16 udovoljilo uvjetima. Za sutkinju je izabrana upravo kandidatkinja koja je bila među onih dvoje koji nisu zadovoljavali uvjetima. Kandidati koji su otpali obratili su se Upravnom sudu tražeći poništenje natječaja i to su i dobili.

Članovi DSV-a biraju se na mandat od četiri godine i u tom razdoblju kreiraju kadrovsku politiku na hrvatskim sudovima, no zaduženi su i za nadzor rada sudaca. Poznat je tako slučaj iz 2007., kada se tražilo dvoje sudaca za Općinski sud u Vrbovcu.

Branka Žigante Živković tvrdila je za Jutarnji list kako je Sessa požurivao proces da bi se odluka o imenovanju na Trgovački sud donijela u sada već prošlom mandatu predsjednika DSV-a Željka Šarića, kojeg je prije nekoliko dana na toj funkciji naslijedio Darko Milković.

Sessa je priznao kako je točno to da je SMS-om 'zamolio 28. studenog 2018. predsjednicu sudačkog vijeća Visokog prekršajnog suda da zakaže sjednicu na kojoj bi se donijele ocjene za suce prekršajnih sudova koji su se natjecali za mjesta sudaca. To sam učinio stoga što su svi zakonski rokovi za postupanje vijeća istekli i stoga što briga za uređeno funkcioniranje sudbene vlasti uključuje i skrb za urednu popunjenost sudova. Predsjednica sudačkog vijeća obavijestila me da će sjednica biti 12. prosinca 2018.'

Imenovanje četiri sutkinje poništio Ustavni sud

A Đuro Sessa je pak otvoreno kritizirao raniju spornu odluku Državnog sudbenog vijeća, vezanu za imenovanje sutkinje Ane Jeleč Pecirep, slučaja koji je u javnosti možda i najglasnije odjeknuo i koji je crno na bijelo pokazao kako DSV pri izboru sudaca ne bira nužno one s najviše bodova.

Naime, DSV je u listopadu 2017. donio odluku o imenovanju općinske sutkinje iz Knina Ane Jeleč Pecirep u kazneni odjel zagrebačkog Županijskog suda, kao i sutkinja Ines Kovačević, Renate Đaković Vranković i Tihane Marije Miladin u građanski odjel tog suda.