Komšić poručio: 'Hrvati u BiH nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati to je njihova stvar'

Gost ovotjedne emisije Nedjeljom u 2 bio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

Na pitanje ne čini li mu se da je njegov izbor za člana Predsjedništva BiH, dobar dio Hrvata udaljio od te države, Komšić rekao u emisiji Nedjeljom u 2, kako nema toga i to se među ljudima ne osjeti, te da je to stvar politike i političkog marketinga.

Na pitanje kada se može proglasiti nacionalni interes, ali Komšić može proglasiti samo hrvatski nacionalni interes i da li tada predstavlja hrvate, Komšić je rekao: 'Gospodine Stankoviću ja sam biran iz redova naroda'.

Tijekom emisije Nu2 2006. godine 72 posto gledatelja mislilo da će Željko Komšić poboljšati položaj Hrvata u BiH, a na pitanje što misli, kako bi prošao da je danas takvo anketiranje, kazao je kako ne zna, ali ne vjeruje da bi tako prošao.

'Barem po onome što vidim iz hrvatskih medija, a ponekad mi to sliči na neku kampanju, iako ne bih tako daleko išao u zavjerama. Jednostavno, političko klatno njiše se lijevo-desno, i 2006. bilo je neko drugo vrijeme. Bilo je vrijeme promjene, malo je prošlo od rata i ljudi su i ovdje u Zagrebu i u BiH drugačije gledali jedni na druge. Bilo je neko vrijeme optimizma', rekao je.

Dodao je kako se 2010. , 2012. vrijeme optimizma počelo urušavati. 'Cijela politička scena krenula je tada udesno, populizam, konzervatizam, a moram reći, u dobroj mjeri i u šovinizam s natruhama fašizma. Nije to specifično samo za naša područja, to je bio trend u cijeloj Europi. Vidjet ćemo sad hoće li se to klatno vratiti', kazao je Komšić.

Objasnio je zašto je najavljujući da će se četvrti put kandidirati za člana Predsjedništva BiH, rekao da se mora kandidirati. Situacija ga, kaže, tjera da mora nastaviti. 'Kad bih sada stao, činilo bi mi se da nisam ništa postigao, da sam samo dizao buku i galamu. Ono što je meni u ovom trenutku politički cilj, a i stranke na čijem sam čelu, jest da tu ideju, jedan drugi koncept uređenja BiH, da mu probamo dati više snage u bosanskohercegovačkom društvu. Hoćemo li uspjeti, vidjet ćemo. To ovisi i o tome što će ljudi u BiH reći na izborima koji će biti u listopadu, eventualno u novembru', rekao je.

'Volio bih da iza mene ostane ta ideja živa i da postoji struktura koja nosi tu ideju - građanske BiH, društva slobodnih i jednakih pojedinaca - koja zapravo nikada nije umrla u BiH ali izgleda mi da nema političke strukture koja nosi tu ideju'.

Na pitanje je li ludost inzistirati na jednoj te istoj politici kada vidi da ne daje rezultate Komšić je uzvratio protupitanjem. 'Je li mudro inzistirati na politici koja stalno izaziva konflikte? O tome ja govorim. Mislim da je potrebno izaći iz koncepta po kojem mi u BiH živimo. Možete ga zvati etnički, ili koncept konstitutivnih naroda koji je po meni duboko konfliktan koncept. On stalno ljude gura jedne na druge, izvor je trajnog konflikta, ovisno o situaciji. Sada je politički, a možda nekad preraste u mnogo ružnije konflikte'.

'Mislim da koncept treba mijenjati. Ja jesam dva puta bio član Predsjedništva i istina, oba sam puta ušao kao član SDP-a koji je imao i tada nešto drugačiju politiku od ove o kojoj sada govorim. Ja nemam zazora, jednostavno, vidio sam da etnički koncepti nisu nešto čime treba eksperimentirati i igrati se, misliti da će možda će biti bolje ako dođu neki drugi ljudi', rekao je.

Komentirao je i službene reakcije Vlade RH i izborni zakon u BiH. 'Govorimo li ovdje o Hrvatima ili HDZ-u. Mi ovdje govorimo o HDZ-u. Je li vama ovdje u Hrvatskoj petljati se u naše poslove i odnose ili smatrate da je to možda loše. Stalno preko naše tarabe virite i govorite. I vi sami ste osjetili na sebi kada je Orban komentirao more. Zašto nas osuđujete. Nitko ne misli da BiH može opstati bez ijednog naroda, ali pustite nas da sami rješavamo. Hrvati nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati to je njihova stvar', rekao je Komšić.

Osvrnuo se i na Zorana Milanovića. 'Relativno dugo ga poznajem. Nismo bili jarani, kada bi nekog nazvali jaranom morali bi proći svašta i dobro i loše. Ne znam da sam mu išta iz novčanika uzeo. Ja ću se zaustaviti ovdje i bilo bi jako nepristojno da ja počnem uzvraćati istim mjerom. Bio je bar na drugim političkim postavkama prije. Iz ljevice otići u ekstremnu desnicu to je ozbiljan salto', kazao je Komšić.

Smatra da Milanović koristi BiH za obračun s Plenkovićem kako bi premijera prikazao nesposobnim. 'Plenković jako dobro stoji u Bruxellesu, on može pokrenuti Bruxelles, a za nas u BiH više štete ima ono što radi Plenković i HDZ nego što izjavljuje Milanović. Plenković radi, ovaj priča', rekao je Komšić.

Požalio se kako ne može dobiti hrvatsku putovnicu. 'Nisu mi je dali jer nisam dokazao da sam Hrvat', rekao je i ispričao kako je njegova supruga preko majke dobila hrvatsku putovnicu.

Upitan smatra li i danas da je Hrvatska 'ozbiljna država', kao što je nekada govorio: 'Da, čini mi se. Institucije Hrvatske funkcioniraju. Nama se ne sviđa to kada funkcioniraju na štetu BiH. Nismo mi nesposobni to napraviti, ali imamo problem s konstrukcijom i ustavom jer morate raditi s ljudima koji su protiv BiH, koji bi je željeli 'rasturiti' poput Dodika ili dalje dijeliti poput Čovića'.

'Mi napravimo Oružane snage od 10.000 vojnika, a onda dođe čovjek i kaže da to treba rastaviti. Pa, što treba, da ih rastavimo na tri strane i opet dođe do oružanog sukoba? Možemo li se više iskopati iz etničke pripadnosti i živjeti kao čitava Europa, izuzev Belgije. Ne sviđa mi se ni jedno društvo koje je podjeljeno po bilo čemu. Ne sviđa mi se', rekao je.

Komentirao je najave da će HNS BiH tražiti teritorijalnu reorganizaciju BiH: 'Ovisi kako će je tražiti. Ako kroz institucije BiH onda je to ok, drugo je hoće li im proći. A, ako rade mimo toga, onda je to već ozbiljan problem koji bi se Čoviću mogao obiti o glavu. Niko u Europi neće dopustiti da se silom rasturaju institucije BiH', poručio je Komšić.

U kakvim ste odnosima s Dodikom, u kakvim s Čovićem? 'Ne moramo se privatno mi ni voljeti, ni poštovati, ali moramo raditi, to nam je obaveza. S Čovićevim ministrima sam nekada bio blizak, a sada imaju zabranu prilaska meni, zabranu kontakta sa mnom', poručio je Komšić.

