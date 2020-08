Komadina: Ne bježim od toga da SDP ima problema

Obnašatelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina izjavio je u ponedjeljak da ne bježi od toga da SDP ima problema te da stranku treba bolje organizirati, ali da probleme ima i socijademokracija u cijelom svijetu i u Europi

Na novinarsko pitanje kako komentira to što SDP gubi birače i simpatizere, Komadina je rekao da ne bježi od toga da stranka ima problema.

Na upit o percepciji da je stranka ostala zarobljenik starih kadrova, Komadina je odgovorio da ne vidi zašto. "Evo, ja ću ih osloboditi, ja se nisam kandidirao ni za jednu dužnost u ovom mandatu," rekao je.

O kandidatima će odlučiti članovi stranke

Na pitanje o broju kandidata za predsjednika SDP-a te o tome je li ih previše, Komadina je rekao da će o kandidatima glasati i odlučiti članovi stranke.

"Izborni proces je krenuo, danas je zadnji dan za prijave za Glavni odbor, Predsjedništvo i predsjednika. Do sada su 4 kandidata predala kandidaturu za predsjednika SDP-a. Osobno ne očekujem dalje broj za predsjednika, zato mi nije jasno što znači ovo prevelik broj, sve je to relativno, kako se gleda, odlučit će članovi stranke na glasanju 26. rujna", rekao je.

Upitan podupire li gradonačelnicu Omišlja Mirelu Ahmetović kao kandidatkinju za predsjednicu SDP-a, Komadina je rekao da se neće javno izjašnjavati, s obzirom na to da mora stranku dovesti do izbora. "Meni su svi oni koji su se kandidirali poznati, znam ih. Mirela Ahmetović je svjesna i samosvjesna, donijela je odluku sama i želim joj uspjeh na izborima", poručio je.

Na upit je li kandiranje Mirele Ahmetović i Željka Kolara usmjereno protiv Peđe Grbina te je li to borba protiv Milanovićevih kadrova, Komadina je rekao da se svatko kandidira za sebe.

"Ne bih rekao protiv, svatko se kandidira za sebe, svatko od njih je svoj kandidat, a druga je stvar kako se to konotira. Iz pitanja prozlazi kako se priča i na terenu. Trebaju odlučiti članovi, a ne klanovi. Govorilo se o šalabahterima u prethodnim razdobljima, grupiranjima itd. Međutim, imam dojam da se ni sada nije daleko odmaklo u smislu te međusobne povezanosti, suradnje po terenu, po sistemu 'ti podrži mene, ja ću podržati tebe'. Važno je da se taj proces završi", rekao je.

Dodao je i kao mu je pomalo već čudno da se priča u javnosti kako se SDP bavi sama sobom. "To je najkraći mogući rok u kojem smo mogli organizirati izbore, u dva mjeseca. I HDZ je imao izbore i tad se bavio samim sobom. To se mora odraditi, imamo takva pravila, nakon parlamentarnih izbora u roku od šest mjeseci se mora položiti račun članstvu. Ovoga puta je to učinjueno u njabržem mogućem roku, u dva mjeseca", ustvrdio je.

Na pitanje može li netko od kandidata izvući SDP iz 'gliba', odgovorio je da nije prorok.

"Nisam prorok, vidjet ćemo, zašto, ne bih ja rekao gliba. Meni je čudna ta teorija da je samo SDP izgubio izbore. To je zato jer su očekivanja bila da SDP dobije izbore. Izbore može izgubiti samo onaj koji je na vlasti. Izbore su izgubili Račan, zatim Milanović, kada smo bili na vlasti, a Bernardić nije dobro prošao, ostvario je puno manji rezultat od očekivanja. A interesantno je da su svi pobijedii na izborima osim nas", zaključio je.