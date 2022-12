Kolarić: Sporazum o suradnji SDP-a i Možemo krajem ove godine ili početkom iduće

V. d. predsjednika zagrebačkog SDP-a i pregovarač sa strankom Možemo Branko Kolarić rekao je u srijedu da bi se novi sporazum o suradnji mogao potpisati krajem ove godine ili početkom siječnja iduće

Novi sporazum o suradnji se počeo dogovarati danas, a na pitanje misli li da će koaliciju Možemo - SDP obnoviti do kraja godine, Kolarić je odgovorio kako se nada da će to biti do kraja godine ili početkom siječnja 2023.

"Gradska organizacija SDP-a priredila je svoje prijedloge i upravo o njima razgovaramo. Nadam se, interes je obje strane da pregovore što brže završimo kako bi funkcioniranje Grada Zagreba bilo stabilnije", rekao je Kolarić za Dnevnik HTV-a.

Kratko je komentirao svog predhodnika Viktora Gotovca koji je govorio da 'Možemo tretira SDP kao mlađeg brata koji bi trebao samo klimati glavom i šutjeti'.