Kojim putem ide HSS - napušta li izvorne vrijednosti ili dovodi Radićevu ostavštinu u 21. stoljeće?

Gotovo od kada je zasjeo na čelo HSS-a Krešo Beljak izložen je kritikama zbog vođenja stranke. I dok je na posljednjim parlamentarnim izborima HSS-u kroz udruživanje sa SDP-om osigurao pet mandata i privremeni mir u stranci, novi test bit će mu europski izbori. Uspije li ponoviti uspjeh s posljednjih europskih izbora, potezi koje provodi već sada pokazuju da bi u tom slučaju HSS bio posve drugačija stranka u Europskom parlamentu

Povod o kojem Petin govori je izjava predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija o 'talijanskoj istri i Dalmaciji'. Upravo je nakon te izjave Beljak najavio izlazak iz EPP-a, a kao dodatan razlog naveo je i Aleksandra Vučića, Viktora Orbana, te 'domaće izdajnike' aludirajući pritom na HDZ.

'Što se tiče Tajanijeve izjave, do nje nije trebalo doći, no on se ispričao. Međutim, HSS je oko EPP-a kontradiktoran. S jedne strane poziva da se Europska unija proširi na susjedne zemlje, a s druge strane izlazi iz EPP-a jer u njega ulaze neke stranke iz regije', kaže nam Petin.

Za komentar ove i drugih tema pokušali smo kontaktirati i samog Beljaka, koji nas uputio na glasnogovnicu stranke. U samoj stranci, nakon što smo poslali upit, danas nitko nije stigao odgovoriti na naša pitanja.

Da se Petin ne slaže s načinom na koji Krešo Beljak vodi stranku nije tajna. Još prije više od mjesec dana zatražila je njegovu ostavku, a kao krimen mu je navela i ulazak HSS-a u Amsterdamsku koaliciju.

Ulaskom u krug stranaka te koalicije HSS je definitivno raskrstio s demokršćanskim smjerom koji je tu stranku vodio posljednjih godina i u vrijeme prethodnih predsjednika stranke. Novi smjer stranke Beljak je najavio još 2017. kada je Glavni odbor prihavtio novu strategiju stranke koja se temelji na republikanizmu i liberalizmu.

No takav smjer, koji se očituje i u potezima poput sklapanja koalicije s lijevo-liberalnim strankama te odlazak iz grupacije demokršaćnskih stranaka neki vide i kao odmak od ostavštine Stjepana Radića. Već ranije takve je kritike iznosila bivša HSS-ovka Marijana Petir, a s njom se slaže i Petin.

' Od Radićeve ostavštine su ostali članovi poput mene koji zagovaramo da se HSS vrati na radićev put. Ovakvi zaokreti I promjene nisu dio Radićeve ostavštine', poručuje Petin.