Koja je budućnost NATO-a nakon Trumpove pobjede?: Tri su moguća scenarija

Trumpovu vanjsku politiku Barić je opisao kao čisti transakcionalizam.

'Quid pro quo, nema ništa mukte. Trump se ovog puta priprema i stvara svoj tim. Otprilike desetak ljudi se spominju, neki imaju snažne MAGA stavove, ali to nisu ljudi koji nemaju pojma. To su bivši vojnici, bivši pripadnici state departmenta, bivši šef CIA-e. Oni su svjesni svijeta u kojem žive i da je on potpuno drugačiji od onog za prvog Trumpovog mandata', rekao je Barić za N1. Jedno od pitanja koje se postavljaju je kako će Trump zaustaviti rat u Ukrajini, za što je u predizbornoj kampanji govorio da će mu trebati 24 sata.