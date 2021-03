'Kod online nastave zabrinjava porast tjeskobnosti djece, niti jedno dijete ne bi trebalo biti ravnodušno i zamrzavati emocije'

Kod online nastave najviše zabrinjava porast tjeskobnosti djece. Niti jedno dijete ne bi trebalo biti tjeskobno. Tjeskoba je došla kao posljedica ravnodušnosti. Djeca da bi se snašla i mogla preživjeti oni su u neko doba učinili ravnodušni sloj u sebi i pomalo zamrznuli emocije. Oni su pobjegli od nekih emocija koje su se bile realne za dogoditi se i na taj način su se zamrznuli, objasnila je i specijalistica kliničke psihologije Tanja Sever u emisiji HTV-a Otvoreno.

Broj zaraženih koronavirusom raste. Sve više županija prelazi na online nastavu. Pandemija je promijenila sve, pa i model obrazovanja. Nastavi na daljinu morali su se prilagoditi učenici, ali i nastavnici. Kako to utječe na učenike, učitelje, profesore, roditelje i uspjeh na kraju školske godine razgovaralo se u emisiji. Na pitanje zabrinjava li ga što je sve više županija na online nastavi državni tajnik u Ministarstvu Tomislav Paljak rekao je u Otvorenom da ga zabrinjava toliko koliko zabrinjava čitavu populaciju.

- Broj zaraženih učenika i povećanje prati ono što se općenito događa u društvu. Imati 10 županija online, nije ništa novo, imali smo slično u 12. mjesecu. Vidjet ćemo i pratiti što se događa nakon proljetnih praznika, razgovora sa stožerima i donošenje zajedničkih odluka, rekao je Paljak. Objasnio kako se zasad reagira lokalno, modeli A, B i C su se pokazali dobrima. Gdje je potreba učenici su online, a tamo gdje se može nastava je "licem u lice". Oko 95 posto učenika od 1 do 4. razreda bilo je na nastavi "licem u lice", 85 posto viši razredi od 5. do 8. razreda , a srednjoškolaca 75 posto. Smatra da je to dobar rezultat.