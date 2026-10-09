Klimatski fenomen prijeti Hrvatskoj: 'Pravi recept za veliku nestabilnost i obilne oborine'

Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da El Niño jača i mijenja vremenske obrasce diljem svijeta . Njegov vrhunac se očekuje u prosincu, a mogao bi potrajati do veljače iduće godine.

Klimatski fenomen El Niño stvara se tisućama kilometara daleko od Hrvatske, u Tihom oceanu. No, njegov će utjecaj osjetiti cijeli svijet.

Akademik Mirko Orlić s Odjela za geofiziku na PMF-u, u razgovoru je s reporterom Dajmanom Jevtovićem za Dnevnik Nove TV prokomentirao što El Niño donosi Hrvatskoj.

Istaknuo je da naše krajeve očekuje natprosječno topla zima. Ali i povećan rizik od vremenskih nepogoda.

Kako ističe akademik Orlić, kombinacija El Niña i rekordno toplog Jadrana stvara preduvjete za jake oborine i burne atmosferske procese.

'Oba izvora informacija, i prethodni slučajevi i prognostički modeli, kažu da će biti natprosječno vlažno, s natprosječno puno oborina ove zime. No, postoji i drugi razlog - izuzetno toplo more. Ovog ljeta na otvorenom Jadranu bilježili smo temperature od 28 i 29 stupnjeva, dakle znatno više od uobičajenih 27 stupnjeva u kolovozu. Puno je topline ušlo u more i podloga je izrazito topla. Ako na takvu podlogu stigne vlažan i hladan zrak, to je pravi recept za veliku nestabilnost i obilne oborine', upozorava akademik Orlić za Dnevnik Nove TV.

No, ističe akademik, El Niño nije jedini odgovoran za vremenske uvjete koji vladaju svijetom.

'Osim El Niña imamo još jedan faktor u igri, a to su procesi na području Arktika i takozvana arktička amplifikacija. Globalno zatopljenje znatno je izraženije na Arktiku nego na ekvatoru, zbog čega se temperaturna razlika između njih smanjuje. To dovodi do poremećaja i valovitosti na mlaznoj struji', objašnjava Orlić.

Slikovito objašnjava da ćemo ove zime, iznad naših glava, imati borbu - s jedne strane El Niño, a s druge arktički procesi. Ako prevlada El Niño, promjene će biti blaže i brže će se smjenjivati. Ako prevladaju arktički procesi, poremećaji će biti veći i sporiji.

Dodaje kako će El Niño izazvati i ozbiljne poremećaje u hidrološkom ciklusu diljem svijeta. Odnosno neki dijelovi će biti izloženi jakim sušama, a drugi razornim poplavama. To bi se moglo snažno odraziti i na poljoprivredne kulture. Primjerice, tijekom posljednjeg El Niña, 2023. i 2024. godine, podbacio je urod kakaovca pa je čokolada drastično poskupjela.

'Budući da je ovaj El Niño znatno jači, logično je očekivati poremećaje', zaključio je na kraju razgovora za Dnevnik Nove TV, akademik Orlić.