Kina izvijestila o još četiri slučaja nepoznate upale pluća

Kineske zdravstvene vlasti izvijestile su u subotu da su otkrile još četiri slučaja nepoznate upale pluća u gradu Wuhanu, gdje je prošlog mjeseca ta bolest prvi puta otkrivena, uz uvjerenje da ju uzrokuje novi soj koronavirusa koji inače mogu uzrokovati infekcije u rasponu od prehlade do SARS-a.

Do sada je zaraženo gotovo 50 ljudi, i to oni koji su putovali u Wuhan ili žive u tom gradu u središtu Kine, ali Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava na mogućnost širenja epidemije, pogotovo s obzirom da brojni Kinezi najavljuju putovanja u inozemstvo idućeg tjedna zbog mjesečevih novogodišnjih praznika, što izaziva zabrinutost za širenje bolesti u druge dijelove svijeta.

Tajland je ovog tjedna izvijestio o dva slučaja koronavirusa kod kineskih putnika iz Wuhana, dok je Japan potvrdio jedan slučaj u koji je bio uključen japanski državljanin koji je putovao u Wuhan.

Kineske zdravstvene vlasti do sada su priopćile kako novi virus otkriven u Wuhanu izgleda nije smrtonosan, ali priznaju da o njemu još uvijek malo znaju, uključujući njegovo porijeklo i koliko se lako prenosi s osobe na osobu.

Smatra se da je veletržnica morskih plodova u Wuhanu epicentar, ali vlasti kažu i da su neki od 45 pacijenata kod kojih su identificirali virusom negirali da su bili na toj tržnici.

Zbog svega toga, SAD su priopćile da počinju detaljnije preglede putnika na tri američke zračne luke, u San Franciscu, New Yorku i Los Angelesu, ne bi li otkrili one koji dolaze izravnim ili povezujućim letovima iz Wuhana i koji eventualno mogu imati simptome novog virusa.

Sjećanja u Aziji još su svježa na epidemiju teškog akutnog respiratornog sindroma iz 2002., koja se pojavila u Kini i od koje je umrlo gotovo 800 ljudi diljem svijeta.